Операция на космическом сердце

"Россия отправила на Международную космическую станцию съемочную группу в попытке пробудить энтузиазм в отношении своей ослабевающей космической программы. Однако проект критикуют и в собственных рядах", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Запуск космического корабля "Союз", состоявшийся во вторник в казахской степи на Байконуре, ознаменовал начало того, что должно стать новым космическим триумфом России: после первого спутника и первой собаки в космосе (1957), первых собак, вернувшихся живыми (1960), первого мужчины (1961) и первой женщины (1963) в космосе, теперь идет съемка первого космического художественного фильма", - отмечает журналист Фридрих Шмидт.

"Как сообщает "Роскосмос", фильм должен способствовать "популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта". Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приписывает фильму, сопродюсером которого он является, сильную пропагандистскую цель".

"О чем будет фильм, известно лишь в общих чертах. Рабочее название картины - "Вызов". Перед кардиохирургом Евгенией (Юлия Пересильд) стоит задача прооперировать сердце космонавта на космической станции, который перенес сердечный приступ в космосе и не пережил бы обратный полет на Землю. (...) Сценарий нереалистичен, раскритиковал бывший космонавт Олег Котов: "С точки зрения хирургии, максимум на станции можно зашить сосуд, пришить кожный лоскут. Никаких полостных операций, никаких серьезных сосудистых операций, никакой нейрохирургии".

"Для создателей "Вызова" было особенно важно опередить американский космический кинопроект Тома Круза; он должен был начаться на МКС этой осенью, но был отложен. Константин Эрнст заявил о "классическом российско-американском соревновании за первенство в космосе".

"За это приходится платить цену, которую едва ли можно выразить в цифрах. Чтобы предоставить актрисе и режиссеру места на борту "Союз-МС 19", пришлось отложить государственную космическую программу, в рамках которой профессиональные космонавты летают на МКС и обратно. Россиянин и американец, которые первоначально должны были вернуться 17 октября с предшествующей капсулой "Союз-МС 18", останутся на МКС на полгода дольше", - говорится в статье.

"Приоритет кинопроекта над научными целями космонавтики был подвергнут критике даже в Роскосмосе: руководитель программы пилотируемых космических полетов Сергей Крикалев, единственный бывший космонавт в руководстве ведомства, был снят со своего поста в июне после критики в адрес "Вызова". Но после того, как Крикалева поддержали коллеги-космонавты, Рогозин восстановил его в должности. Политический функционер, не имеющий опыта работы в космосе, очевидно, не захотел терять еще больше поддержки среди уважаемых российских космонавтов", - отмечает FAZ.

"Ведь по ту сторону фильма космонавтика России отстает от космонавтики своих крупных соперников из США. С конца 2020 года американские астронавты больше не зависят от капсул "Союз", а могут использовать для полетов на МКС частные американские ракеты. Компания Space X Илона Маска также вытеснила Роскосмос на коммерческом рынке запусков спутников. Рогозин регулярно пытается отвлечь от этого внимание, подшучивая в "Твиттере" над Маском, и стремится сблизиться с Китаем в планах по созданию станции на Луне. Но Роскосмос считают младшим партнером Пекина. Он едва ли продвигается в собственных разработках. Российское космическое агентство не привлекает талантливую молодежь: хотя Рогозин зарабатывает больше, чем глава американского NASA, специалисты и ученые зарабатывают в Роскосмосе мало. Ведомство то и дело мелькает в негативных заголовках, как, например, в июле, когда МКС опасно наклонилась после стыковки с российским исследовательским модулем "Наука", в котором произошло самопроизвольное включение двигателей. Строительство этого модуля началось в 1995 году и должно было завершиться в 2007 году, однако неоднократно возникали задержки", - говорится в публикации.

"По данным Роскосмоса, российский сегмент МКС с 2024 года можно будет использовать только с "дополнительными рисками" из-за того, что он устарел. Россия хочет уйти с МКС и построить собственную космическую станцию, в которой Рогозин обещает сделать "модуль для туристов", чтобы наверстать упущенное в борьбе за богатых космических путешественников. Однако с нового, дальневосточного космодрома Восточный по-прежнему можно запускать только старые космические корабли "Союз". Другие стартовые площадки не достроены, а на то, что многие миллиарды рублей, выделенные на строительство, утекли в коррупционные каналы, указывал уже президент Владимир Путин, но никакие меры за этим не последовали. Согласно расследованиям борцов с коррупцией, Рогозин и его семья скупили множество объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, и это имущество невозможно объяснить задекларированными доходами. Однако подобные разоблачения наносят главе Роскосмоса так же мало вреда, как и его партнеру по государственному телевидению; Эрнсту недавно приписали офшорную компанию, которая, используя большие деньги государственного банка, сносила старые кинотеатры в Москве и строила на их месте торговые центры", - пишет Frankfurter Allgemeine.