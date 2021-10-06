В России политический юмор не смешит власть Владимира Путина

После закрытия пародийных шоу на телевидении авторы политических юмористических скетчей нашли признание на YouTube. Но власти без колебаний арестовывают их, используя для этого самые нелепые основания, пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

(...) "То, что Виталий Наливкин взрывает из противотанкового гранатомета предвыборный плакат партии власти "Единая Россия", еще куда ни шло. Ведь "председатель исполнительного комитета Уссурийского района" всего лишь пытался избавиться от подозрительной сумки, оставленной на автобусной остановке... А главное, все хорошо понимают пародийный характер сцены: Уссурийск - вполне реальный город на Дальнем Востоке России, однако звание "председатель исполнительного комитета" - вымышленное. К тому же Виталий Наливкин - всего лишь главный герой успешных комедийных скетчей, транслируемых на YouTube. К тому же - уж простите те, кто надеялся на более грандиозную концовку - в подозрительной упаковке окажется безобидная морковь", - говорится в статье.

"Все же это не избавило от неприятностей одну фигурантку того же скетча. Актриса Лариса Кривоносова, которая играет там официального представителя полиции, была приговорена 23 сентября к десяти суткам лишения свободы. Ее преступление: незаконное ношение форменной одежды со знаками отличия - практика, которой, тем не менее, ежедневно занимаются десятки российских постановщиков. А может, Лариса Кривоносова, с усталым лицом, неухоженными зубами и дикцией, типичной для злоупотребляющих алкоголем, задела за живое знаменитую Ирину Волк, официального представителя МВД с безупречной укладкой, с которой актриса скопировала даже фамилию? Или мишенью является шоу Виталия Наливкина, одно из последних в России, посвященных политическому юмору?" - задумывается автор статьи, напоминая, что (...) "всего за два года канал BARAKuda на YouTube стал в России социальным явлением с миллионами подписчиков. Его скетчи высмеивают тон телевизионных новостей региональных каналов, целиком посвященных прославлению государственных служащих и местных депутатов. Здесь героя зовут Виталий Наливкин, и "председатель исполкома Уссурийского района" более реальный, чем сама жизнь, с его безупречными костюмами и приплюснутым носом, рядом с которым нос Жерара Депардье напоминает совершенство античной статуи".

"Скетч за скетчем, картина одна и та же: Наливкин дает быстрые, популистские и, прежде всего, абсурдные ответы на совершенно реальные проблемы, с которыми сталкиваются миллионы россиян. (...) Розыгрыш, чисто русская любовь к абсурду, погружение в жизнь российской глубинки, где бьют морды и мало асфальтированных дорог: у программы было все, чтобы добиться народного успеха. Остальное доделала личность Наливкина. Актер настолько вжился в своего персонажа, что обычные прохожие останавливают его на улице, подают ему свои жалобы...", - комментирует Виткин.

"Об исполнителе роли депутата Наливкина Андрее Неретине известно только то, что он вырос в детском доме в Сибири, что он испытал тюрьму и алкогольную зависимость, и что он был грузчиком и разнорабочим, прежде чем стал актером после встречи с тремя продюсерами передачи. Поскольку они насмехаются над властью (но не над Путиным), их обвиняют в том, что их финансируют США. На самом деле все трое - рабочие на местных фабриках; они финансировали свои скетчи из собственного кармана, прежде чем стали с несложными ухищрениями размещать свои ролики ", - говорится в публикации.

"Еще до недавнего ареста актрисы собственные неприятности были у Виталия Наливкина. В 2020 году его приговорили к пяти суткам тюрьмы за сценку об аресте коррумпированного полковника полиции с сотнями килограммов банкнот. Арестованный посреди улицы Наливкин был осужден за... "использование нецензурной брани в общественном месте", - сообщается в статье.

"Такое давление красноречиво свидетельствует о состоянии политического юмора в России, - считает Бенуа Виткин, напоминая, что приход к власти Владимира Путина ознаменовался исчезновением из эфира канала НТВ очень популярной телепередачи "Куклы", и (...) "с тех пор редкие программы, посвященные политическим вопросам, существуют только для того, чтобы нарисовать лестный портрет Владимира Путина, который постоянно обводит вокруг пальца своих зарубежных коллег. (...) Недавняя серия инцидентов показала, что следующий шаг уже сделан. Из Москвы был депортирован стендап-комик азербайджанского происхождения, имеющий белорусское гражданство, и МВД пожизненно запретило ему въезд на территорию России за пародию о поисках жилья в Москве и русских арендаторах (...). Вердикт: "разжигание межнациональной розни". Незадолго до этого Идрак Мирзализаде упомянул одного из влиятельных друзей президента, Игоря Сечина, назвав его "пиявкой", - отмечает издание.

(...) "И все же россияне очень любят политический юмор и способны на безграничную изобретательность, когда дело доходит до насмешек над своими лидерами или над их собственными ошибками. Но, как и в советские времена, данный тип юмора все больше и больше сводится к закрытому пространству кухни или социальным сетям. И еще: в мае на простого интернет-пользователя (Андрея Гутова) сотрудники полиции составили протокол "о неуважении к власти" после того, как он перепостил коллаж, где на плакат с изображением Владимира Путина справляет нужду собака. Виталий Наливкин прекрасно понимает, что осудить следовало бы собаку", - резюмирует Бенуа Виткин.