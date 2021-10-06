Нарастает напряженность между Тегераном и Баку

(...) "Военные учения, колкие замечания - нарастает напряженность между Ираном и его северо-западным соседом Азербайджаном. Тегеран обвиняет Баку в том, что он позволил Израилю, своему давнему врагу, совершать "провокационные действия" на ирано-азербайджанской границе. Иранские лидеры заявляют, что они не потерпят действий Израиля или "геополитических изменений в регионе и на границах". Азербайджан в ответ заявляет, что это "безосновательные обвинения", - пишет Le Monde.

"В воскресенье, 3 октября, верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал "страны региона" (намек на Азербайджан), обвиняя их в том, что они рассчитывают на помощь иностранных держав (имеется в виду Израиль) для обеспечения собственной безопасности. "Те, кто страдает от этой иллюзии, скоро получат пощечину", - пригрозил он.

"Иран опасается растущего влияния Израиля в Азербайджане, потому что Баку, который поддерживает дипломатические отношения с еврейским государством после распада Советского Союза в начале 1990-х годов, к тому же втайне является одним из основных клиентов израильской военной промышленности. В 2016 году президент Ильхам Алиев заявил, что Баку потратил 5 млрд долларов на военную технику из Израиля. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, с 2017 по 2019 год Тель-Авив даже стал для Азербайджана крупнейшим иностранным поставщиком оружия, его объем продаж превысил 375 млн долларов", - сообщают авторы статьи.

(...) "Может быть, такая цифра еще больше, - сказал Le Monde доцент Бакинского университета ADA Анар Валиев. - Это сотрудничество держится в секрете, чтобы не сердить Иран, но в течение как минимум 15 лет Израиль поставляет Азербайджану оружие и военных советников, которые помогают ему в плане разведки и обучения. Этот военный союз еще больше укрепился во время войны в Нагорном Карабахе [против Армении] осенью 2020 года. Тогда Израиль оказал решающую помощь Баку, в частности, предоставив ему высокотехнологичные беспилотники".

"Трения между Тегераном и Баку начались этим летом, когда иранский посол в Азербайджане был вызван властями на том основании, что иранские дальнобойщики якобы въехали в Азербайджан "незаконно" из Армении. (...) В конце августа азербайджанские военные даже запретили любое движение на 48 часов, заблокировав движение между Ираном и Арменией. Два иранских дальнобойщика, арестованные Азербайджаном в середине сентября, остаются под стражей, несмотря на требования об освобождении со стороны Тегерана", - говорится в публикации.

"По данным Ирана, налоги и пошлины, взимаемые бакинскими пограничниками, направлены только на автомобили с иранскими номерными знаками. Информацию подтвердила 12 сентября Служба национальной безопасности Армении, которая обратилась за посреднической помощью к России", - сообщается далее.

(...) "Другой важный элемент кризиса: Иран опасается, что воплощенное в реальность открытие, по требованию Баку, коридора через территорию Армении, который свяжет Азербайджан с его анклавом Нахичевань, всегда будет отделять юг Армении от остальной части страны. Но такой коридор перекрыл бы весь иранский наземный доступ в Армению и, далее, в Европу через Грузию, - пишет Le Monde. "Цель Азербайджана состоит в том, чтобы иметь непрерывную подъездную дорогу, соединяющую страну с Нахичеванью и Турцией. Но Иран опасается, что таким образом он окажется отрезанным от своего доступа в Армению, Грузию и к Черному морю", - подтверждает Анар Валиев.

"В ответ Иран увеличил присутствие своих вооруженных сил на северо-западе страны, недалеко от границы с Азербайджаном. А с 1 октября его сухопутные войска проводят военные учения на границе. "Каждая страна может проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Но почему именно сейчас и почему на нашей границе?" - отреагировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(...) "Военные учения, которые проводит Тегеран, призваны показать его недовольство", - поясняет Анар Валиев. Новая операция под названием "Непоколебимое братство-2021" должна была начаться 5 октября. На этот раз совместные маневры объединяют турецкие и азербайджанские силы в Нахичевани", - указывают авторы статьи.

"По мнению того же исследователя, несмотря на подобный рост напряженности, риск регионального пожара остается маловероятным. "Азербайджан и Иран не заинтересованы в открытии нового фронта, - утверждает Анар Валиев. - В Иране 81 миллион жителей, Баку не может позволить себе портить отношения хотя бы с экономической точки зрения". Две страны разделяет граница протяженностью почти 700 км и обычно они поддерживают хорошие отношения. Присутствие значительного азербайджанского меньшинства в Иране (около 20% населения), на северо-западе страны, также побуждает к большой осторожности. "Начало конфликта было бы самоубийственным", - продолжает он. По его словам, напряженность не должна выходить "за рамки демонстрации недовольства".