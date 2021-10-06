"Нет никакой разницы между сегодняшними антиваксерами и антипрививочниками XVIII века"

"Швейцария отстает от многих европейских стран по уровню вакцинации, несмотря на многочисленные государственные стимулы. Подобное сопротивление существовало с момента открытия противооспенной вакцины, оно основывалось на идентичных страхах и похожих верованиях, поясняет Бернардино Фантини, историк медицины и почетный профессор Женевского университета, в интервью швейцарской газете Le Temps.

(...) "Сопротивление вакцинам существует с конца XVIII века. Тогда у английского хирурга Эдварда Дженнера возникла идея прививки неопасным для человека вирусом коровьей оспы, и уже в то время эта идея вызвала обеспокоенность. Некоторые люди опасались, что природа нашего вида может измениться. В прессе стали появляться сатирические рисунки с изображением мужчин, частично превращающихся в быков. То же самое явление наблюдается сегодня с людьми, которые думают, что мРНК вакцина может изменять геном", - отмечает Фантини.

(...) "Протестанты были большими противниками вакцинации и скорее, чем католики, склонны были считать, что изменение судьбы нарушает божественную волю. В католических странах вакцинация воспринималась лучше. В южной Италии, например, священники были одними из основных сторонников вакцинации, и своими проповедями и пастырскими визитами они готовили почву для прихода вакцинаторов", - указывает эксперт.

(...) "В ту пору интеллектуальный авторитет пользовался большим доверием, и пресса транслировала публикации врачей. Однако среди последних были и противники вакцинации. Сегодня некоторые врачи, являющиеся последователями альтернативной медицины, выступают против прививок, тогда как противники из рядов врачебного персонала того времени руководствовались условным корпоративистским рефлексом. Вакцинацию могли проводить фармацевты, хирурги-парикмахеры и даже священники! И поэтому некоторые врачи с неудовольствием взирали на то, как представители неквалифицированных профессий наступают им на пятки. Но прежде всего убеждали всех доказательства эффективности вакцин: люди стали меньше умирать! После оспопрививания продолжительность жизни увеличилась на 15 лет. В XX веке, благодаря другим вакцинам и антибиотикам, она увеличилась вдвое: в 1880 году средняя продолжительность жизни в Европе составляла 35-37 лет, в 1980 году - 70 лет, а сегодня - 82 года. На войнах люди больше умирали от болезней, чем в бою. Наполеоновская армия в России была уничтожена тифом", - продолжает он.

(...) "В конце XIX века в Великобритании и Америке возникло международное движение против обязательной вакцинации. Традиционно либеральная Великобритания была вынуждена отменить эту обязательность, в то время как более этатистские Франция или Италия сделали прививку от оспы обязательной. По сей день наблюдается, что в этих странах меньше проблем с внедрением вакцины против Covid во многих сферах деятельности", - подчеркивает собеседник издания.

"(...) "Между сегодняшними и вчерашними антипрививочниками в сущности нет никакой разницы. Антиваксеры опираются на верования, не имеющие научной основы, на идеологии или откровенные теории заговора, такие как уверенность в том, что вакцина является инструментом для установления санитарной диктатуры. Потребность в верованиях является антропологической очевидностью, имевшей свой аналог во все эпохи. Независимо от того, являлся ли объект верования религией или идеологией. С повышением образовательного уровня и усилением секуляризации государства некритические верования отступили, но они все еще существуют. Новым является то, с какой скоростью благодаря новым технологиям они сегодня распространяются и набирают сторонников", - резюмирует Бернардино Фантини.