Какие годы жизни лучшие?

"Боитесь своего 30-летия? Зря. Для большинства людей лучшее время в их жизни начинается именно в этом возрасте - но понимание этого приходит лишь потом", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В 30-й день рождения праздник сопровождается горькой ноткой меланхолии, - отмечает журналист Себастьян Херрманн. - (...) Ведь теперь пришло время составить план жизни, следовать ему и начать вести себя так, как, наверное, ведут себя настоящие взрослые. Больше никаких бесцельных занятий, говорят совесть и чувство долга".

"Однако исследование, опубликованное в научном журнале Social Indicators Research, (...) показало: оглядываясь назад, пожилые европейцы чаще всего считают период между 30 и 34 годами лучшим временем своей жизни".

"Экономист Бегонья Альварес из испанского Университета Виго проанализировала данные исследования Sharelife 2008/2009, ретроспективного опроса о жизни почти 27 тыс. жителей 13 европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию, Испанию, Польшу и Швейцарию. Все участники опроса были в возрасте 50 лет и старше и в ходе опроса вспоминали свое прошлое. Это порождает некоторую неопределенность, отмечает в своей работе экономист Альварес. Психологические исследования часто показывают, что на ретроспективную оценку прошлого сильно влияют нынешние ощущения и условия жизни. То есть те, кто счастлив и удовлетворен сейчас, также с большей вероятностью будут с радостью и удовлетворением оглядываться на свое прошлое".

"Однако этот эффект не сыграл существенной роли в исследовании, утверждает Альварес. В конце концов, испытуемых не просили оценивать, была ли вся их жизнь в целом хорошей и счастливой. Вместо этого главным вопросом был: какие годы собственной биографии были лучшими?".

"Выводы по аналогичным вопросам относительно субъективного ощущения удовлетворенности в течение жизни можно представить в виде U-образной кривой: удовлетворенность падает в середине жизни, когда и происходит неприятный кризис среднего возраста. Примерно с 45 до 55 лет люди, по-видимому, испытывают наибольший стресс, что, очевидно, подавляет настроение. Удовлетворенность люди испытывают в предшествующие этому периоду годы и последующие. Только начиная с возраста около 75 лет кривая удовлетворенности снова резко падает. (...) Удивительно, но почти никто из опрошенных не назвал лучшим периодом в своей жизни детство. Возможно, но это только предположение, детство, за исключением нескольких эпизодов, просто в большей степени забывается со временем в сравнении с другими периодами жизни", - говорится в статье.

"Наиболее позитивный след оставляет в жизни период с 30 до 34 лет. Начиная с этого возраста, в воспоминаниях ощущение удовлетворенности начинает идти по наклонной. (...) Но в исследовании, тем не менее, есть две хорошие новости для мрачных лет среднего возраста: в воспоминаниях кризис среднего возраста не так ужасен. Вероятно, когда он остается в прошлом, утихают и неприятные чувства. При этом многие респонденты указывали, что лучшие этапы их жизни длились многие годы, иногда даже десятилетия", - отмечает издание.

"С другой стороны, общая оценка прошлого участниками опроса выглядит довольно мрачной. "Менее половины опрошенных сказали, что у них вообще был счастливый период в жизни", - пишет Альварес. Эти показатели несколько различались в разных странах и особенно между полами: в то время как 48% опрошенных женщин сказали, что в их жизни был особенно счастливый период, среди мужчин об этом сообщили только 39%".

"В пожилом возрасте, согласно полученным данным, шансы на лучшие или, по крайней мере, хорошие годы в меньшей степени сокращаются в странах, имеющих хорошо развитую и функционирующую социальную систему. Но даже те, кто доволен своей жизнью в 70 и более лет, довольно часто считают, что их лучшие годы остались в прошлом", - пишет Süddeutsche Zeitung.