6 октября 2021 г. Джорди Замора и Эрик Рэндолф | Yahoo! News Следующий тренд в моде: одежда, которой не существует "Онлайн-метавселенная не за горами, и если мы собираемся проводить больше времени в виртуальных мирах, то возникает один важный вопрос: что мы будем там носить?. "Когда я впервые заговорила об этом, мои друзья спросили: "О чем это ты?" - рассказывает 27-летняя Даниэлла Лофтус. - Зато мои 14-летние кузины поняли все сразу же". "Для многих идея покупки несуществующей одежды - слишком огромный концептуальный скачок. Но возникающие цифровые магазины модной одежды выходят на растущий рынок - рынок не настоящей одежды, а созданных цифровым образом нарядов, которые просто накладываются на фото или видео клиентов для публикации в Instagram и на других платформах", - пишут журналисты AFP Джорди Замора и Эрик Рэндолф в статье, которую публикует Yahoo! News. "Вскоре такая одежда, вероятно, станет способом облачить ваш аватар во время онлайн-игр и на онлайн-встречах, когда вы предположительно валяетесь дома на диване в трениках", - говорится в статье. "Британская инфлюенсерша Лофтус видит в этом такой большой потенциал, что в прошлом месяце она бросила работу в фирме по фэшн- консультациям, чтобы полностью посвятить себя работе над веб-сайтом "Этой одежды не существует" (This Outfit Does Not Exist). Ее Instagram демонстрирует потенциал виртуальной одежды, которая не обязана подчиняться законам физики - от мерцающего серебряного жидкого брючного костюма с щупальцами до колыхающегося розового творения с лазерами, лучи которых выстреливают из бюстье. "Цифровые технологии постепенно вытесняют физические (...)", - констатирует Лофтус. "Изабель Бёмеке, бразильская модель и инфлюенсерша, уже заядлый покупатель цифровой одежды. (...) "Я хотела сделать что-то привлекающее внимание и смелое. Если бы в своих видео я была в футболке и джинсах, они не имели бы такой привлекательности, - сказала Бёмеке AFP. - В наши дни модели могут свободно делиться информацией о своей личной жизни и особенностях. Я ненормальная и люблю самовыражаться по-разному с помощью моды или макияжа". "Поскольку есть спрос, быстро растет и предложение. Одежда в цифровом магазине модной одежды DressX варьируется от шляп за 25 долларов до странных платьев в виде медуз за сотни долларов. "В будущем у всех брендов будет цифровая мода", - говорит соучредитель DressX Дарья Шаповалова. Исследование компании показывает, что 15% клиентов покупают такую одежду для постов в Instagram, и почти четверть респондентов считает, что эти сервисы удовлетворяют их потребность в новом предмете одежды". "Физические свойства необязательны, чтобы испытать кайф от ношения необычной одежды, - подчеркивает Микаэла Ларосс из The Fabricant, которая в мае 2019 года продала первое цифровое платье за 9500 долларов. - У всех нас будет цифровое Я, у нас будет аватар, и вы сможете транслировать что-то о себе, о том, кто вы есть, что вас интересует, с помощью итерации вашего аватара". (...) "Традиционная индустрия моды является одним из крупнейших производителей загрязняющих веществ и отходов на планете (...). "Я знаю многих женщин, которые покупают одежду, надевают ее один раз для одной фотографии и больше никогда не носят, - замечает Бёмеке. - Они могли бы сократить потребление и отходы, используя цифровую моду для некоторых из этих постов". Очевидным ускорителем для развития таких предприятий стала пандемия. "Люди были прикованы к своим домам, им нечего было делать. Им некуда было носить красивую одежду", - говорит Лофтус. (...) Источник: Yahoo! News