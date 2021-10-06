"Плохой парень здесь - это Лукашенко"

"Уже несколько месяцев люди пытаются попасть в ЕС через Белоруссию. По сообщениям пограничной службы Польши, только в сентябре она предотвратила нелегальный въезд в ЕС более 9 тыс. человек. Белорусский автократ Александр Лукашенко, по-видимому, хочет таким образом оказать давление на ЕС. Польское правительство объявило чрезвычайное положение и закрыло границу с Белоруссией, попасть к которой не могут ни представители СМИ, ни гуманитарные организации. На границе все еще находится множество беженцев - Польша не впускает их, Белоруссия не принимает обратно. По меньшей мере пять человек уже погибли, некоторые СМИ сообщают о шести погибших", - пишет немецкое издание Die Zeit. О ситуации на границе рассказала в интервью изданию Ильва Юханссон, европейский комиссар по внутренним делам.

"Мы имеем дело с отчаянным режимом Лукашенко, на который давят санкции ЕС, и который сейчас использует людей в своих интересах совершенно неприемлемым образом. Белорусы сначала относятся к мигрантам доброжелательно, а затем отправляют их к границе с ЕС и не впускают обратно. Мы, ЕС, должны в этой ситуации оставаться жесткими и защищать наши границы. Но в то же время мы, конечно, должны соблюдать основные права и осознавать, что имеем дело с людьми", - сказала политик.

"Конечно, это был ужасный момент, когда на наших границах действительно погибли люди. Именно поэтому я отправилась в Варшаву и провела долгий разговор с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминьским.(...) Он проинформировал меня о текущей ситуации и о том, что известно на данный момент о том, как именно погибли эти люди. И он заверил меня, что будет проведено тщательное расследование", - отметила Юханссон.

"Я выразила обеспокоенность тем, что польские военные участвуют в оттеснении мигрантов. Министр опроверг это", - указала собеседница издания.

"Мое послание Польше таково: пока нет прозрачности, очень трудно выяснить, соблюдает ли Польша действующее законодательство ЕС. Именно поэтому я выступаю за диалог. Я сказала министру, что мы будем поддерживать Польшу в защите границ, но для этого нам нужно лучше понимать ситуацию. Важно, чтобы СМИ и неправительственные организации имели доступ к пограничной зоне, чтобы мы знали, как на самом деле выглядит эта защита границы", - подчеркнула Юханссон.

"Я предложила Польше допустить координаторов ЕС к границам. Это было бы важно как для большей прозрачности, так и для того, чтобы показать, что речь идет о внешней границе ЕС. Надеюсь, они рассмотрят это предложение. (...) Но давайте не будем забывать, что на самом деле ответственность здесь несет Лукашенко. Именно он поставил людей в эту сложную и опасную ситуацию. Важно помнить, что плохой парень здесь - он. Но мы не Белоруссия. Мы - Европейский Союз. Мы должны придерживаться ценностей и договоренностей. Именно поэтому мы должны предъявлять высокие требования к защите наших внешних границ. И в этом тоже состояло мое послание, когда я встречалась с министром внутренних дел", - сказала политик.

"На прошлой неделе мы предложили санкции (в отношении Белоруссии - Прим.ред.), которые были приняты Еврокомиссией и сейчас находятся на рассмотрении Европейского Совета. Конечно, есть и другие меры, которые мы должны обсудить. Но важно также признать, что наша превентивная работа была успешной. Например, сотрудничество с Ираком, чтобы приостановить полеты в Белоруссию и отправить пустые самолеты для возвращения граждан домой. Важно работать с третьими странами, чтобы предотвратить заманивание людей в эту ловушку", - указала собеседница издания.

Литва предложила принять исключение в законодательство ЕС, которое позволило бы легально не пропускать мигрантов через границу. "У стран есть право защищать свои границы, нужно соблюдать также Шенгенские правила и Женевскую конвенцию. Это означает, что люди имеют право запросить убежище при пересечении границы. (...) Год назад мы представили новый договор о миграции и предоставлении убежища. То есть предложение, которое могут согласовать государства-члены и которое может одобрить Европейский парламент, имеется. В кризисной ситуации оно даст возможность приостановить действие определенных правил, если государство-член ЕС будет испытывать сильное давление на границе. Это не равнозначно узакониванию оттеснения мигрантов. Но это способ справиться с ситуацией, подобной нынешней", - отметила Юханссон.