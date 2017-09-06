Воспринимайте всерьез слова Илона Маска об угрозе российского искусственного интеллекта

"Илон Маск опасается, что правительства, а конкретно - российское правительство, ввяжутся в соперничество за лучший искусственный интеллект и спровоцируют третью мировую войну", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. "Это шокирующее заявление вызывает еще больший шок потому, что мир мало что ожидает от России. Несколько лет назад сенатор Маккейн назвал ее "бензоколонкой, замаскированной под страну", - продолжает автор.

Бершидский поясняет, что внимание Маска привлекли слова российского президента Владимира Путина, что тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира. "Начинается..." - написал Маск в "Твиттере".

Бершидский комментирует: "На самом деле Россия ничего не "начинает" в сфере искусственного интеллекта. Просто ее прогресс в этой сфере отчасти ускользает от внимания: мы привыкли говорить об искусственном интеллекте в контексте того, чего достигли крупные компании Кремниевой долины или лучшие американские университеты, а, хотя россияне там работают, лучшие - не россияне, россиян нет среди ведущих мыслителей и инвесторов в этом секторе".

"Россия совершенно не умеет коммерциализировать и продвигать технические достижения", - пишет автор, отмечая, что приложение Prisma, основанное на искусственном интеллекте, так и не стало глобальным феноменом.

И все же в России проводится предостаточно исследований искусственного интеллекта, подчеркивает автор. В последние месяцы в российских государственных СМИ прибавилось сообщений о потенциальном военном использовании искусственного интеллекта, сообщает он.

"Прозвучавший в августе призыв Маска и группы исследователей искусственного интеллекта к глобальному запрету роботизированных вооружений своевременный, но, вероятно, неосуществимый на практике", - считает Бершидский.

"Искусственный интеллект намного опаснее как элемент вооружений, чем как потенциальная замена человеческого мозга для применения в гражданских целях", - заключает автор, призывая воспринимать всерьез как тревожные заявления Маска, так и слова Путина.