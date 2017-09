6 сентября 2017 г. Ё Чун-сук | The Korea Herald Как утверждают источники, Сеул намерен разработать "ракету Франкенштейна" против Северной Кореи "Столкнувшись с нарастающими северокорейскими угрозами - атомной и ракетной, Южная Корея намерена разработать баллистическую ракету с боеголовками, которые благодаря своей мощности смогут уничтожать подземные военные объекты и командные пункты войск коммунистического режима", - пишет корреспондент The Korea Herald Ё Чжун-сук. "Как сказали во вторник информированные источники в военных кругах, правительство рассматривает план создания новой баллистической ракеты "земля-земля", которая могла бы достичь любой точки на северокорейской территории и нести боеголовки весом до двух тонн", - говорится в статье. "Об этом стало известно на следующий день после того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились снять ограничения на полезную нагрузку южнокорейских ракет", - пишет издание. Согласно американо-южнокорейским правилам, которые последний раз пересматривались в 2012 году, Южная Корея вправе развертывать ракеты дальностью до 800 км. Но их эффективность вызывала сомнения из-за запрета использовать боеголовки весом более 500 кг, отмечает автор. "Имея баллистическую ракету с боеголовкой весом одна тонна, Южная Корея могла бы наносить удары почти по всем северокорейским подземным объектам", - отмечает Квон Чон-су, профессор Корейского национального оборонного университета. Издание также сообщает, что Южная Корея спешно формирует специальную бригаду, которой будет поручено ликвидировать северокорейское руководство. Источник: The Korea Herald