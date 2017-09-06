Хранители шифраторов

"Мы с Дуровым разговаривали о непрозрачном, гиперпараноидальном мире движения за тайну частной жизни, которое помешано на шифровании информации. Это мир, где всем правят сотрудники спецслужб, ничто не таково, каким кажется, и никому нельзя доверять", - пишет в статье в американском журнале The Baffler журналист Яша Левин. Так он предваряет интервью, которое взял у Павла Дурова, создателя "ВКонтакте" и "Телеграм", в июне "где-то в Северной Европе". Место, где состоялась беседа, не разглашается по просьбе Дурова.

Левин также сообщает, что последние три года исследует шифрованное ПО, которым дорожит движение за тайну частной жизни: интернет-анонимайзеры, приложения для чатов, "почтовые ящики" для приема информации от разоблачителей и особо защищенные операционные системы. "Эти инструменты рекламировались журналистами, получившими Пулитцеровскую премию, хакерами, разоблачителями, а также самыми известными и авторитетными деятелями "бизнеса на тайне частной жизни" - от Эдварда Сноудена до Electronic Frontier Foundation и American Civil Liberties Union", - говорится в статье.

По словам автора, многие шифровальщики и программисты, создающие это ПО, называют себя криптоанархистами, которых преследует американское правительство. Левин возражает: "Как я обнаружил, копаясь в финансовой отчетности и подавая запросы на основании Закона о свободе информации, многие из этих самозваных онлайн-радикалов на самом деле были подрядчиками оборонного ведомства, получали зарплату и соцпакет от того же американского "государства национальной безопасности", с которым, по их словам, воевали". "Более того, основное программное обеспечение само финансировалось правительством США: миллионы долларов в год поступали крипторадикалам от Пентагона, Госдепартамента и организаций, отделившихся от ЦРУ", - говорится в статье.

Переходя к "Телеграм", Левин отмечает, что у этого мессенджера в 10 раз меньше пользователей, чем у WhatsApp. "Но "Телеграм" обрел успех в неожиданных местах: он очень популярен в Иране и довольно популярен в Узбекистане. У него есть пользователи в Европе, а также растет число поклонников среди российских журналистов. Он также имел большой успех у "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*, которые, похоже, считают "Телеграм" самым надежным инструментом на рынке", - говорится в статье.

"Сотрудники российских служб безопасности давили на Дурова, добиваясь, чтобы он делился с ними данными, под угрозой того, что его сервис будет заблокирован", - говорится в статье. Но, отмечает Левин, в этом российские власти не одиноки.

В интервью "Дуров пояснил, что на протяжении последних нескольких лет ФБР пыталось надавить на него, чтобы он вступил в тайное сотрудничество с этим ведомством, агенты даже пытались подкупить одного из его разработчиков, предлагая ему стать информатором-"кротом". Доселе он никогда в полном масштабе не рассказывал публично о подробностях своих стычек с ФБР", отмечает Левин.

Дуров говорит, что в 2014 году, вскоре после того, как он продал свою долю соцсети "ВКонтакте", сотрудники ФБР стали регулярно опрашивать и допрашивать его на американской границе, пересказывает автор. "Вначале ФБР интересовалось его функциями на работе в "ВКонтакте" и отношениями компании с российскими правоохранительными органами, в том числе процедурами, которым она следовала при выполнении просьб властей о предоставлении данных", - говорится в статье. "Эти вопросы вызывали у меня дискомфорт, - сказал Дуров. - Я не намеревался становиться американским "кротом", так что я просто давал им минимальную информацию, уже доступную в прессе".

"Однако позднее, во время его поездок, сотрудники ФБР начали задавать вопросы о "Телеграм". Где он базируется? Как работает? Как ФБР может в будущем вступить в контакт с Дуровым? Агенты присылали дружелюбные электронные письма, говорили Дурову, чтобы он связался с ними, если будут проблемы или понадобится помощь с чем-либо. Дуров говорит, что продолжал игнорировать эти инициативы, но ФБР явно чего-то хотело", - повествует автор. В мае 2016 года Дуров прилетел в Сан-Франциско на ежегодную конференцию Google. В первое же утро в дом, который он арендовал через сервис Airbnb, явились без предупреждения два сотрудника ФБР. Дуров говорит, что не знает, как они раздобыли его адрес.

"Они сразу же начали расспрашивать про "Телеграм", и это меня встревожило", - сказал Дуров. Он сообщил в интервью: "Они показали мне распоряжение суда и сказали мне: "Мы глубоко уважаем ваши ценности, которые касаются тайны частной жизни и криптографии, мы уважительно относимся к тому, что вы пытаетесь делать. Но терроризм существует, это серьезная проблема, а наш долг - защищать общество. Мы надеемся, что вы понимаете нас и разделяете наши взгляды. Мы хотим создать процесс обмена данными, чтобы вы могли помочь нам, когда возникнет террористическая угроза".

Издание отмечает, что "Телеграм" зарегистрирован в Великобритании как компания, которой владеют две других компании - с Британских Виргинских островов и из Белиза. Данные "Телеграм" разбросаны по разным юрисдикциям. Все это спланировал Дуров, чтобы теоретически затруднить юридически-законный доступ к данным о пользователях. "Компания не имела юридического присутствия в США, так что у ФБР не было реальных полномочий для того, чтобы требовать что-либо от Дурова или его компании. Дуров сказал, что догадался, что распоряжение суда - это уловка, попытка склонить его к сотрудничеству, но подыграл агентам и пообещал связаться с ними после того, как даст документ на проверку юристам "Телеграм", - передает автор.

И все же Дуров отметил: "В России сотрудники ФСБ, с которыми я разговаривал, не производили большого впечатления. Это были люди с посредственными способностями, без настоящей квалификации. В США ФБР - другое дело. Те, кто меня допрашивал, были компетентными людьми. Они говорили на нескольких языках. Они заранее собрали информацию и точно знали, какие вопросы задавать. Это были специалисты высокого калибра. И я понял, что Америка направляет на безопасность столько ресурсов, что это по-настоящему страшно. В Америке правоохранительные органы намного эффективнее".

Левин сообщает: "Как рассказывает Дуров, агенты ФБР также заинтересовались одним разработчиком "Телеграм", который прилетел на конференцию Google и остановился в том же доме в Маунтин-Вью, снятом через Airbnb, что и Дуров".

Согласно статье, агенты ФБР допросили разработчика в аэропорту, а затем назначили ему встречу в кафе в Сан-Франциско, где стали расспрашивать об архитектуре "Телеграм" и хвалить его познания. "Не понадобилось много времени, чтобы они перешли к тому, чего хотели на самом деле, - получить доступ, за который были готовы платить. Дуров не раскрыл имя разработчика, но пересказал историю, которую впоследствии рассказал ему его сотрудник. ФБР хотело заключить договоренность, согласно которой разработчик тайно снабжал бы его сотрудников информацией о внутреннем устройстве "Телеграм" - о таких вещах, как новые функции и другие компоненты архитектуры сервиса, о которых им хотелось бы узнать", - говорится в статье. "Агенты ФБР назвали ему пределы суммы, - сказал Дуров. - Это было что-то порядка десятков тысяч долларов".

По данным издания, разработчик отказался, а сотрудники ФБР встретились с ним еще раз и попросили никому, особенно Дурову, не говорить об их разговоре.

"Похоже, ФБР не удалось заключить сделку", - отмечает автор. "Мы очень хорошо платим нашим разработчикам, - сказал Дуров. - Все наши разработчики - миллионеры. Естественно, такими предложениями их невозможно подкупить".

Левин замечает, что компании из Кремниевой долины и борцы за тайну частной жизни хватаются за любую возможность, чтобы изобразить себя жертвами правительственных гонений. Но Дуров отметил в интервью: "В сущности, американцы выполняют свою работу. Взгляните с их точки зрения: вот молодой парень, чье приложение используется террористами. Нам нужно узнать, что он за человек. Что у него за команда. Это логично". Дуров заявил, что мог бы устроить шумиху, но счел, что с его стороны это было бы претенциозно и мелодраматично.

Но почему же теперь Дуров решил предать эту историю гласности? Он сказал в интервью: "Я поднимаю этот вопрос только чтобы указать, что американские спецслужбы настойчивы и напористы, и что они просто делают свою работу. Они догонят тебя в аэропорту. Они появляются без предупреждения в твоем жилье, арендованном через Airbnb - по адресу, которого никто, кроме тебя, не должен знать. Они пытаются подкупить разработчиков. Так или иначе ФБР очень тщательно делает свою работу, и они проделывают все это на протяжении всего лишь двух дней, которые я и моя команда проводят в Америке".

Что же тогда власти США делают с компаниями, которые базируются в Америке? Дуров сказал: "Не могу вообразить, чтобы я или кто-то другой в этой обстановке поддерживал приложение, ориентированное на неразглашение частной информации. Они могут для начала запрашивать информацию, касающуюся терроризма, а постепенно расширять ее бог весть до каких пределов".

Левин утверждает: в 2013 году, после откровений Сноудена, казалось, что вот-вот возникнет глобальное движение за настоящие законы о тайне частной жизни. Теперь же, по мнению автора, сложилось мнение, что для защиты от слежки человеку достаточно скачать на свой айфон любой шифрованный мессенджер, который моден в этот момент. "Вместо того, чтобы найти политический и демократический выход из кризиса, спровоцированного правительственной и корпоративной слежкой за нашим обществом, движение за тайну частной жизни каким-то образом перешло на колею либертарианства", - говорится в статье.

Однако "вынужденные встречи Дурова с ФБР высвечивают один неприятный факт об экономике "больших данных": сегодняшнее движение за тайну частной жизни, помешанное на компьютерных приложениях, почти всецело опирается на инструменты шифрования, которые были созданы и финансировались внешнеполитическим аппаратом США - совокупностью агентств и организаций, возникших из старомодного проекта пропаганды, которым ЦРУ руководило во время холодной войны", пишет автор. По его словам, Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем начала проводить политику, имеющую целью "всевозможными оригинальными способами превратить технологию глобальных коммуникаций в оружие, чтобы ослаблять соперников, свергать недружественные правительства и поддерживать оппозиционные движения от Китая и России до Ирана, Сирии и Ливии" (формулировки автора).

"В последующие несколько лет Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) при поддержке Госдепартамента расширил инициативу "Свобода интернета" до программы с бюджетом 50 млн долларов в год, финансирующей сотни проектов в отношении разных стран мира - Китая, Кубы, Вьетнама и России. И тут ситуация вновь приняла сюрреалистический оборот: аппарат "Свободы интернета" создавался для проецирования могущества за границей, но также сделался одной из главных влиятельных сил в отечественном движении за тайну частной жизни в Америке. Он финансировал активистов и исследователей тайны частной жизни, сотрудничал с EFF и ACLU, и даже с компаниями типа Google". По словам автора, инструменты, которые финансировались этим ведомством, господствовали, в том числе анонимный браузер Tor и приложение для чатов Signal. "Оба этих инструмента получили миллионы долларов из бюджета, чтобы удержаться на плаву", - утверждает Левин.

По словам автора, отношения Дурова с американским "сообществом шифровальщиков и борцов за тайну частной жизни" быстро испортились, в основном по вине Signal, которое разработано Open Whisper Systems, она же Quiet Riddle Ventures LLC, и финансировалось из Open Technology Fund, который поддерживает BBG. Благодаря поддержке Сноудена Signal приобрело популярность среди американских журналистов, организаторов политических акций и активистов. "Хотя Open Whisper поддерживает связи с американским правительством, светила американского сообщества шифровальщиков и борцов за тайну частной жизни взялись остерегать людей от применения всех остальных инструментов, в том числе "Телеграм", - утверждает автор. Дуров выразил недовольство и озадаченность: "Они основывали свою критику нашего подхода не на реальных слабых местах, а исключительно на том факте, что мы не применяли алгоритмов, которые рекламировались ими".

Левин отмечает, что тоже озадачен. По его словам, он задавал своим собеседникам вопрос, на который никто не мог толком ответить: "Если такие приложения, как Signal, действительно несут угрозу могуществу АНБ в сфере слежки, почему правительство США продолжает их финансировать?"

В заключение Левин замечает: ныне пользователи вынуждены доверяться людям и организациям, которые создают шифровальные программы. Но можно ли им доверять? "Молодому российскому магнату, который не в ладах с Кремлем? Бывшему наемному сотруднику американских спецслужб, который бежал и прячется в России? Модным шифровальным приложениям, которые финансирует крыло Госдепартамента, занятое сменой режимов? Google и Facebook - партнерам АНБ?" - задает автор риторические вопросы.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.