Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
6 сентября 2017 г.
6 сентября 2017 г.

Корреспондент | Bild

Меркель забросали помидорами

В канцлера Германии Ангелу Меркель бросили два помидора во время предвыборного мероприятия партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в городе Хайдельберге, сообщает немецкий таблоид Bild.

Меркель отделалась "лишь парой брызг" на пиджаке красного цвета. Ведущей Клаудии фон Браухич повезло меньше - она была одета в белую блузку. Меркель, как говорится далее, отреагировала на инцидент спокойно и сразу же предложила платок пострадавшей журналистке.

Инцидент произошел ближе в концу выступления Меркель, после того как она более получаса говорила на темы своей предвыборной кампании. По информации полиции, второй помидор не попал в цель; личность злоумышленника пока не установлена.

Как заявил пресс-секретарь местной полиции, после случившегося было начато следствие в связи с попыткой нанесения телесных повреждений и имущественного ущерба. Кроме того, в полиции подтвердили факт небольшого столкновения между противниками и сторонниками немецкого канцлера. Шесть человек, участвовавших в столкновении, были идентифицированы, передает корреспондент.

Источник: Bild


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               