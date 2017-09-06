Меркель забросали помидорами

В канцлера Германии Ангелу Меркель бросили два помидора во время предвыборного мероприятия партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в городе Хайдельберге, сообщает немецкий таблоид Bild.

Меркель отделалась "лишь парой брызг" на пиджаке красного цвета. Ведущей Клаудии фон Браухич повезло меньше - она была одета в белую блузку. Меркель, как говорится далее, отреагировала на инцидент спокойно и сразу же предложила платок пострадавшей журналистке.

Инцидент произошел ближе в концу выступления Меркель, после того как она более получаса говорила на темы своей предвыборной кампании. По информации полиции, второй помидор не попал в цель; личность злоумышленника пока не установлена.

Как заявил пресс-секретарь местной полиции, после случившегося было начато следствие в связи с попыткой нанесения телесных повреждений и имущественного ущерба. Кроме того, в полиции подтвердили факт небольшого столкновения между противниками и сторонниками немецкого канцлера. Шесть человек, участвовавших в столкновении, были идентифицированы, передает корреспондент.