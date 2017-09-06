Северокорейский кризис: все взоры устремлены на Китай

Ким Чен Ын доводит конфронтацию вокруг своей ядерной и ракетной программ до наивысшей точки кипения. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить "огнем и яростью" и говорит о "военных возможностях" развития конфликта, однако весь мир надеется на то, что эскалации удастся избежать. "Надежды при этом связываются, прежде всего, с Китаем", - констатирует Focus.

"КНР - важнейший союзник Пхеньяна. Крупномасштабные санкции, введения которых требует Трамп, могут привести к результату только в том случае, если к ним подключится Пекин. Однако, будучи постоянным членом Совбеза ООН, Китай может защитить северокорейский режим, не допустив ужесточения штрафных мер", - говорится в статье.

Каково на самом деле влияние Китая на режим Ким Чен Ына? - задается вопросом автор публикации. "Порядка 88% торгового оборота Северной Кореи приходится на долю КНР - диктатура находится в зависимости от Пекина, прежде всего, из-за поставок нефти", - передает Focus.

"Приостановление нефтяных поставок стало бы болезненной мерой и для самого Китая. Пекин уже и так дал добро на первый пакет санкций", новые же требования, по мнению представителей МИДа страны, ставят под угрозу интересы Китая.

По мнению Михаэля Винцера, руководителя бюро Фонда имени Конрада Аденауэра в Пекине, влияние всех действующих лиц конфликта ограничено. "Дальнейшее экономическое давление может привести к дестабилизации с далеко идущими последствиями", - отмечает он в беседе с Focus. Эксперт сомневается в том, что сегодня предпринимаются попытки повлиять на Ким Чен Ына за кулисами.

По словам Винцера, Китаю во что бы то ни стало нужно сохранить политическую стабильность в КНДР. "Во-первых, политический хаос приведет к потоку беженцев в Китай. Во-вторых, в случае краха северокорейского режима пекинские стратеги опасаются формирования единого государства под руководством Южной Кореи, союзником которого станут США", - передает издание. "В таком случае в регионе будет смещена расстановка сил", - добавляет эксперт.

По мнению Винцера, Китай не сможет долго сопротивляться давлению США в вопросе голосования за новые санкции. Вопрос в том, вынудят ли они Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия и ракет и сесть за стол переговоров, говорится в статье.

Недавнее ядерное испытание говорит о том, что Ким Чен Ын "хочет продемонстрировать решимость" и вопреки угрозам США довести до конца ядерную программу, считает профессор Цзинь Цяни из Яньбяньского университета в провинции Цзилинь, расположенной на границе с КНДР. Северная Корея во что бы то ни стало хочет быть ядерной державой, уверен эксперт.