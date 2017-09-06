Рыская над сирийской пустыней, самолеты США отстреливают боевиков ИГИЛ* из запертой колонны

"Американские самолеты отстреливают боевиков ИГИЛ*, оказавшихся слишком далеко от своей автобусной колонны, запертой в сирийской пустыне, в том числе тех, кто отходит подальше, чтобы облегчиться", - сообщает Пол Маклири в Foreign Policy.

"Одиннадцать автобусов, набитых боевиками "Исламского государства"* и их семьями, заперты в пустыне последние 72 часа. Время от времени к ним подъезжают грузовики с провиантом с территории, подконтрольной сирийскому режиму, по словам оборонных чиновников США. Американские самолеты, летающие над колонной, не дают ей добраться до оплота "Исламского государства"* в Дейр эз-Зоре, и пока боевики не готовы двигаться назад, на подконтрольную Сирии территорию, - говорится в статье. - Но любые попытки пополнить запасы колонны с востока - из региона, подконтрольного ИГИЛ*, - пресекаются американскими самолетами".

"Не менее 40 автомобилей подбито авиаударами США в последние дни, и американские самолеты подстреливают боевиков "Исламского государства"* по одиночке и попарно, как сказал Foreign Policy полковник Райан Диллон, пресс-секретарь командования американской армии в Багдаде", - передает Маклири.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.