6 сентября 2017 г. Генри Фой | Financial Times Путин призывает к мирному разрешению правового спора между "Системой" и "Роснефтью" "Акции "Системы" - частного конгломерата, охваченного правовой битвой на 2,9 млрд долларов с контролируемой государством крупнейшей нефтяной компанией "Роснефть" - поднялись на целых 15% после того, как российский президент Путин призвал к "мировому соглашению", - сообщает Генри Фой в Financial Times. - Неожиданное вмешательство Путина укрепило надежды инвесторов на внесудебное урегулирование после того, как громкая драка между двумя крупнейшими в России компаниями остудила чувства инвесторов к этой стране". "Было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу. Но я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения, и думаю, это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом", - отметил Владимир Путин, сказав, что встречался с генеральным директором "Роснефти" Игорем Сечиным и владельцем "Системы" Владимиром Евтушенковым. "Ну а как это будет развиваться дальше, на 100% я сказать не могу, потому что никаких прямых указаний я никому по этому поводу не давал и считаю, давать не целесообразно", - добавил президент. Источник: Financial Times