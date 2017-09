6 сентября 2017 г. Дамиан Каррингтон | The Guardian Пластиковые волокна найдены в водопроводной воде по всему миру, показало исследование "Загрязнение микрочастицами пластика обнаружено в водопроводной воде в странах в разных частях мира, и ученых призывают срочно исследовать, как оно может влиять на здоровье людей, - сообщает Дамиан Каррингтон в The Guardian. - Десятки образцов воды из более чем 12 стран были проанализированы учеными, ведущими исследование для компании Orb Media, которая поделилась их находками с The Guardian. Итого, 83% образцов оказались загрязнены пластиковыми волокнами". "Самый высокий показатель заражения (94%) обнаружен в США. Пластиковые волокна найдены в образцах воды, взятой в таких местах, как здания Конгресса, штаб-квартира Агентства по охране окружающей среды США, Башня Трампа в Нью-Йорке. На втором месте по показателям загрязнения - Ливан и Индия", - говорится в статье. Самый низкий показатель загрязнения (72%) в Великобритании, Германии и Франции. Среднее количество волокон, обнаруженных в 500 мл воды, варьируется от 4,8 в США до 1,9 в Европе. "Этот новый анализ показывает, что загрязнение микрочастицами пластика распространено по всему миру. Ранее внимание исследователей было сосредоточено, главным образом, на загрязнении пластиком океанов, наводящем на мысль, что люди съедают микрочастицы пластика вместе с загрязненными морепродуктами", - указывает автор. "Мы получаем достаточно данных, исследуя дикую природу и влияние этого явления на нее, чтобы начать беспокоиться, - сказала доктор Шерри Мэйсон, эксперт по микрочастицам пластика в Университете штата Нью-Йорк, руководившая проведением анализов для Orb. - Если оно влияет на дикую природу, как мы можем думать, что оно не будет каким-то образом влиять на нас?" "В ходе отдельного небольшого исследования, проведенного в Республике Ирландия, результаты которого были обнародованы в июне, тоже обнаружилось загрязнение микрочастицами пластика ряда образцов водопроводной и скважинной воды", - говорится в статье. "Мы не знаем, как это загрязнение влияет [на здоровье], и поэтому нам нужно подстраховаться и приложить достаточно усилий к тому, чтобы выяснить, в чем заключаются риски", - сказала доктор Анн Мари Махон из Технологического института Голуэй-Майо, проводившая исследование. "По словам Махон, основные опасения вызывают очень мелкие частицы пластика и химикаты или болезнетворные микробы, которые могут на них находиться", - передает Каррингтон. "Если в воде есть эти волокна, возможно, там есть и наночастицы, которые мы не можем измерить, - сказала Махон. - Если они в нанометровом диапазоне, они действительно могут проникать в органы, и это было бы тревожно". "В ходе анализа, проведенного Orb, были обнаружены частицы величиной более 2,5 микрона, что в 2500 раз больше нанометра", - говорится в статье. "Микрочастицы пластика могут привлекать бактерии, находящиеся в канализации, по словам Махон", - передает Каррингтон. "Некоторые исследования показали, что на микропластиковых частицах, найденных ниже по течению, чем водоочистные сооружения, больше болезнетворных микробов", - сказала Махон. Источник: The Guardian