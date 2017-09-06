Трампу удалось разозлить все страны, которые нужны ему для предотвращения катастрофы с Северной Кореей

"Дональд Трамп не превратил Северную Корею в нарывающую рану, которой она является, но он мало сделал, чтобы исцелить ее. Напротив, чутье, как и во многих других вопросах, подсказывало ему раздражать ее и царапать. Если вы думаете, что это звучит опасно, то вы не одни. Нервы напряжены во всем мире", - пишет журналист Independent Дэвид Асборн.

"Впрочем, внесем ясность - это не простая безалаберность. Трамп отчасти стал жертвой временных сроков. Если предыдущим президентам США, начиная с Билла Клинтона, удавалось так или иначе спустить на тормозах северокорейскую проблему, то потому, что угроза, которую она представляла, оставалась в основном теоретической. Поиск режимом путей создания ядерного оружия все еще велся на уровне логарифмической линейки", - рассуждает автор.

"Если Пхеньян еще не может ударить ракетой с ядерной боеголовкой по Сан-Франциско, этот момент, кажется, приближается", - говорится в статье.

По мнению автора, определенная последовательность в сигналах помогла бы администрации Трампа в решении этой проблемы. "В то время как Ким Чен Ын хладнокровно гнул свою линию, не обращая внимания на непоследовательные возражения ему Запада, США являли нам противоположное", - отмечает он.

Издание напоминает о периодических упреках Трампа в адрес таких союзников, как Япония и Южная Корея. "Попутно Трамп испортил отношения с двумя другими странами, играющими ключевую роль в решении этой проблемы, - Китаем и Россией. Тем временем он поднял вопрос об американском эмбарго против любой страны, ведущей торговлю с Северной Кореей. Это, безусловно, затронуло бы Китай, что сделало эту угрозу пустой и даже абсурдной", - говорится в статье.

То, что взаимоотношения Москвы и Вашингтона сейчас напряжены, вряд ли требует объяснений. Но именно в Китае во вторник Владимир Путин бросил Трампу острый упрек за его действия в отношении этого кризиса, предупредив, что "в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно".

Трамп прав в том, что он адекватно оценивает проблему, которую являет собой Пхеньян. Но его главный приоритет на данный момент - определиться с тем, что он может предложить для ее решения, считает автор.

"Пока что, впрочем, ему удалось только оскорбить, разозлить и оттолкнуть от себя почти все государства, которые сыграли бы важную роль в ее решении, при этом направляясь прямо в ловушку, устроенную для него Кимом, говоря о войне, в которой он, скорее всего, не сможет принять участие", - говорится в статье.