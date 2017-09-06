"Двойная заморозка" вместо "нагнетания военной истерии"?

Крупномасштабные санкции против Северной Кореи, введения которых требует Трамп, могут привести к результату только в том случае, если к ним подключится Пекин. Однако, будучи постоянным членом Совбеза ООН и важнейшим союзником Пхеньяна, Китай может не допустить ужесточения штрафных мер. Позицию Китая поддержал и Путин. "Трампу удалось разозлить все страны, которые нужны ему для предотвращения катастрофы с Северной Кореей", - отмечают СМИ. По мнению немецкого эксперта, влияние всех действующих лиц конфликта ограничено.

"Дональд Трамп не превратил Северную Корею в нарывающую рану, которой она является, но он мало сделал, чтобы исцелить ее. Напротив, чутье, как и во многих других вопросах, подсказывало ему раздражать ее и царапать. Если вы думаете, что это звучит опасно, то вы не одни. Нервы напряжены во всем мире", - пишет журналист Independent Дэвид Асборн.

По мнению автора, определенная последовательность в сигналах помогла бы администрации Трампа в решении северокорейской проблемы. "В то время как Ким Чен Ын хладнокровно гнул свою линию, не обращая внимания на непоследовательные возражения ему Запада, США являли нам противоположное", - отмечает он.

Издание напоминает о периодических упреках Трампа в адрес таких союзников, как Япония и Южная Корея. "Попутно Трамп испортил отношения с двумя другими странами, играющими ключевую роль в решении этой проблемы, - Китаем и Россией. Тем временем он поднял вопрос об американском эмбарго против любой страны, ведущей торговлю с Северной Кореей. Это, безусловно, затронуло бы Китай, что сделало эту угрозу пустой и даже абсурдной", - говорится в статье.

То, что взаимоотношения Москвы и Вашингтона сейчас напряжены, вряд ли требует объяснений. Но именно в Китае во вторник Владимир Путин бросил Трампу острый упрек за его действия в отношении этого кризиса, предупредив, что "в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно".

Трамп прав в том, что он адекватно оценивает проблему, которую являет собой Пхеньян. Но его главный приоритет на данный момент - определиться с тем, что он может предложить для ее решения, считает автор.

"Пока что, впрочем, ему удалось только оскорбить, разозлить и оттолкнуть от себя почти все государства, которые сыграли бы важную роль в ее решении, при этом направляясь прямо в ловушку, устроенную для него Кимом, говоря о войне, в которой он, скорее всего, не сможет принять участие", - говорится в статье.

"По Северной Корее Владимир Путин бросает вызов США и занимает позицию Пекина. Российский президент назвал "бесполезными и неэффективными" возможные дальнейшие санкции против режима Пхеньяна в ответ на его атомные и ракетные испытания, которые заставляют мир дрожать", - сообщает Джузеппе Альястро в итальянской La Stampa. "Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой [ядерной] программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", - цитирует автор заявление российского президента на саммите БРИКС в китайском городе Сямэнь.

"Эти слова очевидным образом сталкиваются с намерением Вашингтона ужесточить ограничительные меры против Северной Кореи при помощи резолюции Совбеза ООН. Но они созвучны заявлениям главного партнера Пхеньяна, Китая, который настаивает на возобновлении "диалога" с Ким Чен Ыном", - комментирует корреспондент.

"Таким образом, Путин полностью примыкает к позиции Пекина по "двойной заморозке", согласно которой США должны прервать военные маневры с армией Сеула и развертывание ПРО в Южной Корее и Японии, в то время как Пхеньян в обмен на это должен положить конец пуску ракет и атомным испытаниям, - отмечает автор. - Легче сказать, чем сделать".

"Эксперты разделены по вопросу, насколько атомное оружие является для Пхеньяна средством сдерживания, чтобы сохранить режим, и насколько оно для него потенциальный инструмент агрессии, - продолжает журналист. - Но складывается впечатление, что с атомной бомбой Ким Чен Ын уверен, что его не могут атаковать США и что, следовательно, он может развивать свой арсенал, не опасаясь кончить, как Саддам или Каддафи. Однако генсек ООН Антонио Гутерриш предупреждает: мировые войны "не начались в один миг, но по причине серии решений, принятых различными странами". В общем, лучше извлечь урок из истории", - подытоживает автор.

Весь мир надеется на то, что эскалации в северокорейском вопросе удастся избежать. "Надежды при этом связываются, прежде всего, с Китаем", - констатирует немецкий журнал Focus.

"КНР - важнейший союзник Пхеньяна. Крупномасштабные санкции, введения которых требует Трамп, могут привести к результату только в том случае, если к ним подключится Пекин. Однако будучи постоянным членом Совбеза ООН, Китай может защитить северокорейский режим, не допустив ужесточения штрафных мер", - говорится в статье.

Каково на самом деле влияние Китая на режим Ким Чен Ына? - задается вопросом автор публикации Генриэтте Едике. "Порядка 88% торгового оборота Северной Кореи приходится на долю КНР - диктатура находится в зависимости от Пекина, прежде всего, из-за поставок нефти", - передает Focus. "Приостановление нефтяных поставок стало бы болезненной мерой и для самого Китая", - отмечает издание.

По мнению Михаэля Винцера, руководителя бюро Фонда имени Конрада Аденауэра в Пекине, влияние всех действующих лиц конфликта ограничено. "Дальнейшее экономическое давление может привести к дестабилизации с далеко идущими последствиями", - отмечает он в беседе с Focus. Эксперт сомневается в том, что сегодня предпринимаются попытки повлиять на Ким Чен Ына за кулисами.

По словам Винцера, Китаю во что бы то ни стало нужно сохранить политическую стабильность в КНДР. "Во-первых, политический хаос приведет к потоку беженцев в Китай. Во-вторых, в случае краха северокорейского режима пекинские стратеги опасаются формирования единого государства под руководством Южной Кореи, союзником которого станут США", - передает издание. "В таком случае в регионе будет смещена расстановка сил", - добавляет эксперт.

По мнению Винцера, Китай не сможет долго сопротивляться давлению США в вопросе голосования за новые санкции. Вопрос в том, вынудят ли они Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия и ракет и сесть за стол переговоров, говорится в статье.

Недавнее ядерное испытание говорит о том, что Ким Чен Ын "хочет продемонстрировать решимость" и вопреки угрозам США довести до конца ядерную программу, считает профессор Цзинь Цяни из Яньбяньского университета в провинции Цзилинь, расположенной на границе с КНДР. Северная Корея во что бы то ни стало хочет быть ядерной державой, уверен эксперт.