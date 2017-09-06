Путин подчиняет себе российскую культуру

По мере приближения российских президентских выборов 2018 года власть усиливает контроль над артистическими кругами. Недавний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвал ударную волну в стране, которая вспоминает о тех временах, когда Пушкин преследовался Александром I, а Пастернак был запрещен цензурой при Сталине, Хрущеве и Брежневе, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Даже в Китае, за 7 тыс. км от Москвы, Путин комментирует судебное дело "номер один" в своей стране - арест 22 августа режиссера Кирилла Серебренникова. "Власти имеют только один вопрос к Серебренникову - о законности расходования бюджетных средств. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?" - резко сказал во вторник российский президент на пресс-конференции в рамках саммита БРИКС в Сямэне.

"Деятель культуры, прославленный не только в Москве, но и в Каннах, Авиньоне и Берлине, был жестоко низвергнут, - пишет автор, - и это вызвало всеобщее потрясение. Казалось, его не может коснуться такое. Весной вся Москва устроила ему овацию за постановку в "Геликон-Опере" пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума". Спонсором спектакля выступила холдинговая компания "Интеррос" Владимира Потанина, одного из самых богатых олигархов России. Две недели спустя в престижном Большом театре другой миллиардер, Роман Абрамович, аплодировал на генеральной репетиции поставленного Серебренниковым спектакля-биографии, посвященного Рудольфу Нурееву, где звездный танцовщик появлялся в чем мать родила".

В исторической памяти страны неприятности режиссера напоминают о преследованиях Пушкина, Пастернака и других, говорится далее. "Как и его выдающиеся предшественники, Серебренников не является политическим оппозиционером. Он никогда не отстаивал свое право на гомосексуализм, в отличие от некоторых коллег, и всегда считал за честь работать в России, где он посвятил себя исключительно творчеству", - отмечает автор статьи. "В последний раз, когда арестовывали известного режиссера, это был Всеволод Мейерхольд в 1939 году", - напоминает писатель Борис Акунин, который обвиняет Путина - как и Сталина до него - в прямом приказе об аресте.

"Это как во времена нацистской Германии: сначала ликвидировали оппозиционеров и приструнили прессу, а затем взялись за культуру, за Фрица Ланга и Стефана Цвейга", - считает кинорежиссер и актер Андрей Смирнов.

Автор статьи указывает также на "уязвимость судебных обвинений, нависших над Серебренниковым". Чтобы подкрепить свое обвинение в хищении денежных средств, Следственный комитет утверждает, что тот не поставил спектакль "Сон в летнюю ночь". Проблема в том, что означенная пьеса стала объектом рецензий в прессе, передает Авриль. Историк Сесиль Весье, специалист по советской культуре, уточняет: "Арест Cеребренникова служит примером, однако следует воздерживаться от параллелей связи со сталинским периодом. Исчезновение в 1930-е годы цвета культуры вызвало столь болезненную травму в российском обществе - так и не преодоленную - что в стране тотчас возникают подобные аналогии. Но они не должны быть поняты буквально".

В настоящее время, пишет Авриль, государственный контроль на высшем уровне над кино и театром делается более тонким и осуществляется через крайне консервативного министра культуры Владимира Мединского. Он использует кнут, а также пряник в виде бюджетных средств.

Начиная с 2010 года около 3 млрд рублей (примерно 43 млн евро) ежегодно выделялись Фондом кино режиссерам, приближенным к власти, в частности Никите Михалкову, продолжает журналист. В рамках стратегии "мягкой силы" нынешний крестный отец российского кино воспользовался огромными государственными бюджетами для съемок патриотических фильмов, предназначенных на экспорт.

"Проблема в том, чтобы найти деньги", - говорил в 2011 году изданию Le Figaro режиссер Павел Лунгин, другой видный деятель российского кино. Звездный автор времен перестройки, получивший приз на Каннском кинофестивале за "Такси-блюз", сумел совершить новый скачок благодаря религиозному фильму "Остров", который умудрился понравиться РПЦ, затем последовал фильм "Царь", описывающий душевные муки Ивана Грозного. Но далее он совершил "непоправимый" поступок, с точки зрения некоторых его коллег: 11 марта 2014 года, в лучших советских традициях, Лунгин, как и 400 других деятелей культуры, подписал письмо в поддержку аннексии Крыма Владимиром Путиным, сообщает Авриль.

"В вопросе о Крыме деятели искусств оказались перед унизительным выбором. Среди подписантов многие зависели от Министерства культуры, - поясняет издательница Ирина Прохорова. - Если в России кто-то теряет финансовую поддержку государства, то очень трудно найти частные деньги".

Такой же неприятный случай произошел с подписантом того же письма Алексеем Учителем. Режиссер получил бюджетные средства для съемок фильма "Матильда" и недавно добился разрешения на прокат. Однако параллельно он попал под жестокую кампанию, проводимую бывшим прокурором Крыма и нынешним депутатом Натальей Поклонской, а также православными кругами, говорится в статье.

В открытом письме в поддержку Серебренникова драматург Иван Вырыпаев суров в своей оценке автора "Матильды": он упрекает Учителя в игнорировании ответственности Кремля. "Унизительно наблюдать замечательного режиссера Алексея Учителя, который борется за свой фильм с атаковавшими его депутатами и попами, но при этом сознательно не высказывает никаких претензии ни к власти, ни лично к президенту", - говорится в его открытом письме.

"Сегодня никто не может больше говорить ни о религии, ни о политике, ни о сексуальности, - заключает продюсер Павел Каплевич, коллега Серебренникова. - Все должны быть осторожными".