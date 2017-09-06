Чеченец Рамзан Кадыров, неудобный визирь царя

"Прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров допустил бестактность в эти выходные, осудив внешнюю политику Кремля, якобы слишком мягкую по отношению к Мьянме, которая, согласно его обвинениям, истребляет мусульман", - пишет Эммануль Гриншпан в швейцарской газете Le Temps. По словам автора, "этот 40-летний мужчина впервые выбивается из строя. Рамзан Кадыров сам характеризует себя "пехотинцем Путина" и всегда афишировал полную преданность российскому президенту. Кроме того, вызов был брошен во внешней политике - области, закрепленной за Путиным, где ни один министр, депутат, сенатор или губернатор никогда не осмеливается противоречить".

Недавние митинги в Москве и Грозном подтверждают, что Кадыров перешел из статуса регионального лидера в статус политически-религиозного лидера международного масштаба, считает специалист по исламу Алексей Малашенко, передает журналист. "Кадырову удается сплачивать мусульман (13% российского населения), весьма неоднородную общину в этническом, географическом, культурном и религиозном смыслах", - отмечает Гриншпан. Вот чем объясняется дерзость чеченского лидера. "Укрепляя влияние на проблемное меньшинство, он стремится сделать почти невозможной замену его самого во главе чеченской власти, как и демонтаж его политической системы", - говорится в статье.

"Чуть позднее, - сообщает корреспондент, - Владимир Путин из Китая осудил "насилие против мусульман" и призвал Янгон "взять ситуацию под контроль". Во вторник российский президент сказал, что "никакой фронды со стороны руководителя Чечни нет", почтительно вымолвив, что "каждый человек имеет право на свое личное мнение".

"Если такое право существует, то Кадыров - первый человек, им воспользовавшийся", - пишет журналист. Как ни парадоксально, но, по замечанию специалиста по международным отношениям Владимира Фролова, Рамзан Кадыров таким образом "сделал важный шаг по направлению к возражению законного права российского общества участвовать в формировании внешней политики страны".