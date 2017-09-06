Вдоль реки Евфрат у каждого свои победы

В то время как курдско-арабский альянс при поддержке коалиции пытается отвоевать Ракку, сирийский режим и его союзники занимаются провинцией Дейр-эз-Зор, пишет журналистка Liberation Хала Кодмани.

В своем административном делении "Исламское государство"* называет провинцию Дейр-эз-Зор "вилайетом изобилия": для самопровозглашенного халифата она считается более важной, чем его нынешняя сирийская столица Ракка, говорится в статье.

Отвоевание Дейр-эз-Зора представляет собой главный вызов для армии сирийского режима и его союзников - России и Ирана, которые ведут свою первую значимую битву с ИГИЛ*. Башар Асад, получивший право остаться международно-признанной фигурой во имя приоритета борьбы с терроризмом, до сих пор вел бой главным образом против сирийских оппозиционеров, не являющихся джихадистами, и сегодня он практически оказался вне игры. Прорыв во вторник, когда сирийская армия разблокировала осаду и соединилась с защитниками Дейр-эз-Зора в районе действия 137-й механизированной бригады, державшей оборону на западе города, был торжественно объявлен успешным официальными сирийскими СМИ и медиа его союзника, ливанской "Хизбаллы", отмечает автор.

"Труднее всего не захватить позиции, а удержать их, - поясняет Абдул-Насер Айед, бывший капитан военно-воздушных сир Сирии, уроженец Дейр-эз-Зора, бежавший во Францию. - Остается значительный риск нового окружения при контрнаступлении джихадистов, как и новых смертоносных атак".

Продвижение в борьбе против ИГИЛ* за последние недели, в частности с иракской стороны, ускорило темп наступательных действий с сирийской стороны, говорится далее. Россияне в погоне за трофеями "Исламского государства"* с целью легитимизации своего сирийского союзника оказали давление при битве за Дейр-эз-Зор. По мнению Центра стратегических исследований "Омран", расположенного в Турции, Вашингтон и Москва договорились о разделении задач в завоевании сирийских территорий халифата вдоль берегов Евфрата, передает Кодмани. Район Ракки, на севере, возвращается "Сирийским демократическим силам" (FDS), управляемым курдами и поддерживаемым международной коалицией. Провинция Дейр-эз-Зор, на юге реки, представляет собой участок, оставленный войскам сирийского режима, которые поддерживает российская авиация и проиранское ополчение на земле.

"Все будет зависеть от эффективности достижений на месте, - считает Абдул-Насер Айед. - Битва за Ракку буксует в последние дни, несмотря на прорыв, объявленный FDS, в то время как завоевание провинции Дейр-эз-Зор только началось и таит в себе различные подвохи".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.