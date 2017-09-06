Для своего мундиаля Москва формирует свою Мордовию

Мордовский город Саранск, полностью преобразованный за последние десять лет, готовится к приему большого футбольного раута. Местные власти, пользуясь поддержкой Кремля, хвастаются тем, что предусмотрели сооружение продуманных инфраструктур, которые в дальнейшем будут служить людям. В противоположность Олимпиаде в Сочи, замечает спецкорр Liberation в Саранске Этьенн Буш.

Темп преобразований ускорился начиная с 2010 года, когда Саранск был отнесен к числу 11 городов - организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Четыре матча ЧМ пройдут в этом городе с населением 300 тыс. человек, который, по сути, никогда не принимал иностранцев, кроме Жерара Депардье. Став российским гражданином в 2013 году, актер придал Мордовии экзотический колорит, однако в России название этой республики по-прежнему ассоциируется с мрачными исправительными колониями, расположенными в 200 км на запад от Саранска, пишет автор.

Отели и рестораны будут к готовы готовится к приему значительного числа иностранных посетителей через год: пока что вопросы на английском языке зачастую сопровождаются смущенной улыбкой, свидетельствует журналист. Единственное исключение - волонтеры: знание иностранного языка является решающим критерием для вступления в эту команду, задача которой будет состоять в том, чтобы сориентировать и проинформировать болельщиков. Местный оргкомитет получил заявления от 5,7 тыс. кандидатов на 1,3 тыс. мест волонтеров.

"Принять участие в таком событии - это способ повысить стоимость своего резюме, - сказал корреспонденту Сергей, франкоговорящий студент с румянцем на щеках. - Это также возможность контактировать с иностранцами, что нелегко для тех, кто живет в Саранске".

"Если выбор одних городов неудивителен, то другие отвечают геополитическим представлениям, регулярно выдвигаемым на передний план российской властью на международной арене, - утверждает Лукас Обен, ученый в области политических наук из университета Нантер. - Мордовия представляет собой непривычный этнический состав (40% мордвины, 53% русские), предлагая образ многонациональной умиротворенной России, готовой принять любого, будь то телезритель, болельщик или турист".

Самой главной стройкой в городе является стадион, построенный на 80%, который должен быть сдан к концу года. Его вместимость в 45 тыс. зрителей, в соответствии с требованиями ФИФА, кажется экстравагантным моментом для города, где посещаемость матчей никогда не была чрезмерной. "Мы предусмотрели разборные трибуны, что позволит нам довести вместимость до 30 тыс. зрителей после чемпионата", - заявляет Александр Яшков, президент Федерации футбола Мордовии.

Местные представители подчеркивают, что на подготовительном этапе масштабы были учтены и что готовые инфраструктуры будут в дальнейшем использованы - в частности, отели будут трансформированы в жилые здания и студенческие общежития. Однако безудержное возведение новых конструкций дает пищу для критики и подозрений, что повторится история с зимней Олимпиадой 2014 года в Сочи: миллиарды евро, вложенные в подготовку к Играм, вылились в бесполезные инфраструктуры на берегу Черного моря, пишет Буш.

В Саранске редко звучат критические голоса в адрес функционирующей здесь феодальной политики. Однако корреспондент поговорил с 62-летним председателем оппозиционной партии "Яблоко" в Мордовии. "Меня пытались запугать, пришить дело, но я по-прежнему здесь!" - заявил Владимир Гридин. Этот ветеран местной политики осмеливается прямо говорить о "второй Чечне": "Наша республика живет под капельницей Москвы, наши законы не соблюдаются, журналисты запуганы, ни один молодой политический лидер не может возникнуть".

Соотношение сил вот уже более двух десятилетий благоприятствует господству "клана Мерхушкина", согласно журналистскому расследованию, опубликованному в марте в "Новой газете" - редком в России оппозиционном издании, решающемся на прямую конфронтацию с сильными мира сего, поясняет автор статьи. Глава Мордовии с 1995 по 2012 год Николай Мерхушкин сейчас является губернатором Самары.

Сын Никлая Мерхушкина Алексей - заместитель председателя правительства Мордовии и министр целевых программ, пишет Буш. В ходе пресс-конференции он отмел идею о том, что Саранск мог воспользоваться контактами с высшим российским руководством. "Инспекция ФИФА отправилась во все города, они были осмотрены, затем она высказала свое мнение. Если бы она сочла наш город неподходящим, то никакой контакт не мог бы изменить ситуацию", - аргументирует он. "Да, у нас хорошие отношения с правительством. Наша республика твердо поддерживает президента Путина, который не раз сюда приезжал. Возможно, это имело значение, но не решающее".