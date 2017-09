6 сентября 2017 г. Адам Голдман и Мэттью Розенберг | The New York Times Похороны двух друзей: все больше сотрудников ЦРУ гибнет на секретной афганской войне "В один из душных дней этого лета сотрудники ЦРУ собрались на Арлингтонском национальном кладбище, чтобы похоронить двоих из своих ребят, - повествуют в газете The New York Times корреспонденты Адам Голдман и Мэттью Розенберг. - Брайан Рей Хок и Натаниэль Патрик Дилимарр, элитные стрелки, которые работали в военизированных силах ЦРУ, были похоронены после перестрелки с боевиками ИГИЛ* близ афганского Джелалабада, города неподалеку от границы с Пакистаном". Как передают авторы, смерть Хока скупо упоминалась в местных газетах в Лисбурге (штат Вирджиния), родном городе стрелка, а о Дилимарре вообще ничего не говорилось в новостях в северо-западной части Флориды, где живет его семья. "Их смерти в октябре прошлого года так и не были признаны ЦРУ, если не считать две мемориальные звезды, вырезанные на мраморной стене в штаб-квартире агентства в Лэнгли (Вирджиния)", - говорится в статье. "Сегодня на этой стене как минимум 18 звезд, которые символизируют количество сотрудников ЦРУ, убитых в Афганистане: эта цифра ранее не сообщалась, и она может соперничать с количеством сотрудников ЦРУ, убитых во время войн во Вьетнаме и Лаосе примерно полвека назад, - пишут авторы статьи. - Гибель сотрудников - отражение той высокой цены, которую агентство заплатило, участвуя в секретной войне, которая длится почти 16 лет и на которую направлялись тысячи сотрудников ЦРУ с момента атак 11 сентября 2001 года". По словам журналистов, смерти Хока (42 года) и Дилимарра (47 лет) показывают, как ЦРУ продолжает переходить от традиционного шпионажа на передовую, и подчеркивают давление, с которым сталкивается агентство теперь, когда президент Трамп пообещал, что США останутся в Афганистане неопределенно долго. Хок служил в Отделе специальных операций, военизированном подразделении ЦРУ. "С 2001 года, в то время как тысячи офицеров и контрактников ЦРУ побывали в Афганистане, беря на прицел террористов и координируя источники, сотрудники Отдела специальных операций принимали участие в самых опасных миссиях", - говорится далее. Так, офицеры военизированных сил отдела были первыми американцами в Афганистане после атак 11 сентября, и позднее они тайно ввезли в страну Хамида Карзая, будущего президента. В последующие годы, рассказывают авторы, офицеры военизированных сил Отдела специальных операций обучили и консультировали маленькую армию афганских повстанцев, известную как "контртеррористические команды преследования". "Повстанцы и их кураторы из ЦРУ временами обвинялись афганскими чиновниками и другими в том, что они действуют по собственным законам, жестоко обращаясь с гражданским населением и убивая невинных людей", - пишут журналисты. Возвращаясь к истории двух погибших сотрудников ЦРУ, авторы рассказывают, что "21 октября 2016 года Хок и Дилимарр были застрелены в ходе атаки на объект ИГИЛ* в Джелалабаде, куда боевики вторгались в последнее время". "Детали немногочисленны, - говорится в статье. - Друзья говорят, что Хок обошел стену, и боевик выстрелил в него. Хог сообщил по радиосвязи, что он повержен, Дилимарр услышал голос близкого друга, оставил свою безопасную позицию и бросился на помощь Хоку, но Хок вскоре умер. Дилимарр был ранен при попытке помочь и был эвакуирован в Германию, где он скончался вскоре после прибытия жены". Ряды сотрудников ЦРУ нелегко восполнить, отметил в беседе с изданием Кен Стайлз, бывший аналитик ЦРУ по контртерроризму, который работал с офицерами военизированных сил в Афганистане. "Это будет одним из вызовов для правительства, - отметил он. - Как нам удастся поддержать уровень опыта и компетентности в войне, которая продлится еще 20-30 лет или дольше?" *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times