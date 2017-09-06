Неожиданное возвращение евроэйфории

Евросоюз почти десятилетие находится в кризисе. Никогда еще его имидж не был в столь плачевном состоянии, а недоверие граждан столь велико, как в этот период. Однако результаты последних опросов свидетельствую о стремительном росте поддержки ЕС со стороны населения, пишет Die Welt.

Долговой кризис в Греции, обрушившийся на еврозону в 2009 году, плавно перетек в кризис миграционный, напоминает корреспондент Клаус Гайгер. "Все это привело к миллиардным затратам, политическим разногласиям и невероятной потере доверия к ЕС, апофеозом чего стал референдум, на котором большинство британцев проголосовало в июне 2016 года за выход из Евросоюза", - говорится в статье.

"Но в течение нескольких последних недель ЕС, похоже, прекратил свободное падение в бездну", - пишет Гайгер, проанализировавший результаты некоторых недавних опросов.

Так, результаты исследования, проведенного Фондом имени Бертельсманна, указывают на то, что сегодня порядка 75% немцев проголосовало бы на потенциальном референдуме за членство в ЕС, - поддержка выросла на 6 процентных пунктов. "Еще более явная тенденция отмечается во Франции: поддержка выросла за несколько месяцев на 16 процентных пунктов, до 69%", - отмечает автор публикации.

Однако, замечает Гайгер, это вовсе не означает, что население двух ключевых европейских стран внезапно стало видеть все в позитивном ключе: "Лишь 28% немцев и 38% французов довольны тем курсом, который взял сегодня Евросоюз".

"Брекзит" - вот что стало лучшей рекламой для ЕС за последние годы", - считает Изабель Хоффманн, один из авторов исследования Фонда имени Бертельсманна. "События, произошедшие после британского референдума, заставили многих усомниться, что для ЕС существует настоящая альтернатива", - пояснила она.

Недавние исследования, проведенные Фондом имени Фридриха Эберта, также показывают, что гораздо больше людей, чем два года назад, считают, что положительные аспекты ЕС превалируют. В Германии этот показатель вырос почти вдвое, на 30 процентных пунктов, составив 64%. В Испании - на 15 процентных пунктов, во Франции и Чехии - на 12.

Опросы свидетельствуют о том, что позитивный настрой французов к ЕС усилился после победы Макрона - с 41% в январе до 54,7% в конце мая. Об этом говорят показатели так называемого евробарометра - инструмента для изучения общественного мнения, который вот уже десять лет оценивает отношение жителей к ЕС. "Аналогичная картина и в Германии: согласно евробарометру, еврооптимизм за последний год вырос с 41,7 до 56,6%".

Евробарометр показывает также, что евро- и миграционный кризис уходят на второй план, теперь европейцев волнует другое. "На первое место выходит борьба с терроризмом - проблема, основным виновником которой европейцы не склонны считать ЕС", - отмечает автор.

И лишь в одной стране имидж ЕС постоянно ухудшается - это Италия. "Ни одна другая страна ЕС не была столь откровенной жертвой как евро- так и миграционного кризиса. Из еврофаната Италия превратилась в евроскептика", - констатирует журналист.

Как показывают исследования Фонда имени Бертельсманна, сегодня лишь 56% итальянцев проголосовали бы за членство в ЕС.

"Пока неясно, - пишет в заключение Гайгер, - является ли евроэйфория новым трендом или это временно. Решающим фактором является вопрос о том, удастся ли после спасения евро и миграционной сделки с Турцией и Северной Африкой разрешить оба кризиса надолго".