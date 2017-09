6 сентября 2017 г. Джош Рогин | The Washington Post Растущая роль России в северокорейском ядерном кризисе "Как публично, так и закулисно Россия стремится нарастить влияние на северокорейский ядерный кризис. Американские чиновники и эксперты опасаются, что сомнительные усилия президента Путина связаны не с предполагаемой угрозой со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, а с постоянным стремлением повышать престиж и влияние России за счет Америки", - пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин. "Они хотят участвовать, иметь значимость, рычаги влияния, чтобы играть роль либо вредителя, либо посредника, - заявил высокопоставленный представитель администрации президента. - Они определенно что-то замышляют". "В частном порядке Россия ведет игру с целью включиться в дипломатию через неофициальные каналы, по словам трех официальных лиц. Правительство Путина недавно пригласило специального представителя Госдепартамента по политике в отношении Северной Кореи, посла Джо Юна, приехать в Россию для переговоров в начале сентября о возможном диалоге с Северной Кореей. Сначала Юн принял приглашение, но его визит был отложен и не был перенесен на другую дату", - говорится в статье. "Россия также пригласила заместителя генерального директора департамента по делам США северокорейского МИДа Чхве Сын Хи посетить Россию в этом месяце, сказал один из американских чиновников. Цель состоит в том, чтобы прозондировать, насколько возможно для Пхеньяна возобновление диалога с США. Путин, в свою очередь, встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в среду на давно запланированной конференции во Владивостоке", - передает газета. Основное предложение России, которое предполагает заморозку ядерной и ракетной программ Северной Кореи в обмен на уменьшение военных учений США и Южной Кореи, не подходит ни Вашингтону, ни Сеулу. По словам экспертов, Москва должна это знать, и ее настойчивость показывает, что Путин на самом деле больше заинтересован в укреплении положения России и получения ею рычагов воздействия на США, пишет автор статьи. Источник: The Washington Post