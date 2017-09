6 сентября 2017 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Пока падают конфедератские статуи, русские вспоминают о своих противоречивых фигурах "В то время как в США низвергаются конфедератские статуи, Россия воскрешает фигуры из своего тернистого прошлого", - сообщает Томас Гроув в The Wall Street Journal. "В период распада СССР монументы советских времен решительно рушились. Однако при президенте Владимире Путине, в рамках его проекта по восстановлению России в статусе сверхдержавы, памятники советской и монархической истории страны - зачастую болезненной - воздвигаются снова, - говорится в статье. - Так, во вторник руководство города Кирова (примерно 500 миль к востоку от Москвы) открыло памятник Феликсу Дзержинскому - революционеру-большевику и основателю ЧК, внушающей ужас советской секретной полиции, позже известной как КГБ". "В России Путина память избирательна. Сторонники статуи говорят, что она - дань уважения человеку, который помог построить грозную спецслужбу. Однако памятник разгневал потомков казненных: Дзержинский руководил "красным террором" - расстрелом сотен тысяч граждан в России во время гражданской войны 1917-1922 годов, часто без суда", - передает Гроув. "Каждый, у кого есть опыт взаимодействия с этой темной главой в истории нашей страны, не может безразлично относиться к создателю ЧК, - сказала Ариадна Козина, местная активистка, воспитанная на рассказах отца, который прошел через лагерную систему. - Если США низвергают свои статуи, мы прославляем совсем не те, что надо, части нашего прошлого". "В России новые памятники часто сигнализируют о том, что чиновники формируют самовосприятие страны как самодостаточной, традиционной и настроенной против Запада. Несмотря на роль Сталина в терроре, погубившем миллионы людей, его звезда на подъеме: за последние годы воздвигнуто несколько новых памятников этому человеку", - говорится в статье. "В прошлом году перед Кремлем была воздвигнута 50-футовая статуя Князя Владимира, монарха X века, которому приписывают введение христианства в России. На церемонии открытия Путин хвалил князя за уважение к традиционным ценностям", - добавляет Гроув. Источник: The Wall Street Journal