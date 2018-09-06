Болезнетворные бактерии в самолете

Исследование, проведенное экспертами Йенского университета им. Фридриха Шиллера при поддержке министерства образования и научных исследований Германии, доказывает: самолеты кишат бактериями, вирусами и грибками, в том числе и болезнетворными, сообщает Frankfurter Rundschau.

"За прошлый год самолеты перевезли из одного места в другое более четырех миллиардов людей. Теоретически каждый из них является потенциальным источником распространения инфекционных заболеваний", - пишет журналистка Памела Дорхёфер.

"Ни одно другое транспортное средство не преодолевает за короткое время такие большие расстояния между странами и континентами и не связывает регионы с хорошим здравоохранением с районами, в которых нередко возникают эпидемии или опасные инфекционные болезни, - говорит руководитель проекта Клаус Яндт. - Это превращает поверхности в салоне самолета в уникальную среду обитания для микробов".

При анализе потенциально заразных "горячих точек" самолета (откидных столиков, обивки сидений, дверных ручек, кнопок смыва в туалетах и раковин) ученые обнаружили большое количество разнообразных возбудителей. "Например, представителей микрофлоры кожи, таких как золотистый стафилококк, в том числе метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA), вызывающий опасения ввиду своей устойчивости к антибиотикам (при попадании в организм через слизистые оболочки или раны эти бактерии могут вызывать инфекции), кишечные бактерии, в частности, кишечная палочка, а также энтерогеморрагические кишечные палочки и обитающая в воде синегнойная палочка (Pseusomonas aeruginosa). Последние могут вызывать раневые инфекции и инфекции мочевыводящих путей, а также госпитальную пневмонию", - говорится в статье.

"Правда, на сколько нам известно, на сегодняшний момент такие заболевания не описывались в научной литературе в связи с пребыванием в самолете", - отмечает соавтор исследования из Университетской клиники Йены Матиас Плетц. Люди, особенно предрасположенные к этим инфекциям, то есть пациенты, недавно перенесшие операцию, имеющие открытые раны или реанимационные пациенты, не могут летать на самолетах, пояснил эксперт.

"Более опасными Плетц считает обнаруженные норовирусы (возбудители тяжелых диарейных заболеваний), вирусы гриппа и респираторно-синцитиальные вирусы (они могут вызывать острые инфекции дыхательных путей). Эти возбудители, по словам Плетца, могут поразить и здоровых людей. Вирусы особенно часто оседают в салоне самолета вблизи карманов на сиденьях и на поверхностях кресла, как на текстильных, так и на других материалах. Бактерии золотистого стафилококка можно найти в первую очередь на подлокотниках, откидных столиках, унитазах и дверных ручках, грибы рода Аспергилл - на откидных столиках, подлокотниках, текстильных и кожаных сиденьях. Кроме того ввиду структуры поверхности "большим потенциалом по содержанию микробов" обладают ковровые покрытия", - передает Дорхёфер.

Несмотря на то, что в самолетах регулярно осуществляется уборка, эксперт критически относится к применяемой многими авиакомпаниями практике уборки, указывая на то, что при большом количестве пассажиров и коротком времени нахождения на земле у авиакомпаний не так много времени для чистки салона. К тому же, свою роль играет и ее стоимость, говорится в статье.

Вместо простых чистящих средств Клаус Яндт советует чаще использовать дезинфицирующие средства, применяемые в клиниках. Однако, чтобы уничтожить, например, норовирусы, необходимы специальные средства, которые могут не только повредить обрабатываемый материал, но и нанести ущерб здоровью пассажиров. Другим способом сокращения количества микробов в самолете может быть использование новых материалов, к которым хуже "прилипают" бактерии и вирусы.

"Что можно, будучи пассажиром, сделать самому для того, чтобы себя защитить? Клаус Яндт советует основательно мыть руки после посещения туалета и перед едой, не класть неупакованные продукты питания непосредственно на откидной столик. (?) В принципе, целесообразны и прививки против гриппа", - передает издание.