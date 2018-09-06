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6 сентября 2018 г.
6 сентября 2018 г.

Даниэль Лавелль | The Guardian

Кипятите кухонные салфетки! Как не допускать, чтобы ваши вещи повседневного обихода были еще грязнее, чем сиденье унитаза

Кухонная салфетка из микрофибры, используемая для уборки и мытья посуды, грязнее, чем сиденье унитаза, предостерегает The Guardian. Журналист Даниэль Лавелль дает несколько советов по гигиене, которые уберегут вас от микробов в магазине, вагоне метро и у вас дома.

"Кипятите кухонные салфетки!" Эту рекомендацию дает вирусолог-консультант Крис Смит (Кембриджский университет). "На типичной кухне вы обнаружите мокрую насквозь кухонную салфетку, облепленную частицами еды и всего прочего, что ей подтирали, - говорит он. - А люди вытирают ею стол, ошибочно полагая, что эта кишащая микробами тряпка несколько повысит уровень санитарии".

"Остерегайтесь чужих смартфонов": "телефон теплый, на нем прекрасно себя чувствуют и нежатся десятки тысяч бактерий". Автор рекомендует подключать к чужому смартфону свою гарнитуру.

"В общественных туалетах открывайте двери ногой". Смит предупреждает: "Те, кто не вымыл руки после туалета, оставляют на дверных ручках следы того, что спустили в унитаз, а это прилипает к вашим рукам".

"Мойте стакан для зубной щетки". Согласно исследованию от 2011 года, в 27% таких стаканов обитают бактерии, вызывающие сальмонеллез и отравления кишечной палочкой.

Бумажные деньги - рассадник заразы. "Комиссар Нью-Йорка по здравоохранению обнаружил в смывке с одной купюры 135 тыс. бактерий", - говорится в статье.

Источник: The Guardian


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