6 сентября 2018 г. Даниэль Лавелль | The Guardian Кипятите кухонные салфетки! Как не допускать, чтобы ваши вещи повседневного обихода были еще грязнее, чем сиденье унитаза Кухонная салфетка из микрофибры, используемая для уборки и мытья посуды, грязнее, чем сиденье унитаза, предостерегает The Guardian. Журналист Даниэль Лавелль дает несколько советов по гигиене, которые уберегут вас от микробов в магазине, вагоне метро и у вас дома. "Кипятите кухонные салфетки!" Эту рекомендацию дает вирусолог-консультант Крис Смит (Кембриджский университет). "На типичной кухне вы обнаружите мокрую насквозь кухонную салфетку, облепленную частицами еды и всего прочего, что ей подтирали, - говорит он. - А люди вытирают ею стол, ошибочно полагая, что эта кишащая микробами тряпка несколько повысит уровень санитарии". "Остерегайтесь чужих смартфонов": "телефон теплый, на нем прекрасно себя чувствуют и нежатся десятки тысяч бактерий". Автор рекомендует подключать к чужому смартфону свою гарнитуру. "В общественных туалетах открывайте двери ногой". Смит предупреждает: "Те, кто не вымыл руки после туалета, оставляют на дверных ручках следы того, что спустили в унитаз, а это прилипает к вашим рукам". "Мойте стакан для зубной щетки". Согласно исследованию от 2011 года, в 27% таких стаканов обитают бактерии, вызывающие сальмонеллез и отравления кишечной палочкой. Бумажные деньги - рассадник заразы. "Комиссар Нью-Йорка по здравоохранению обнаружил в смывке с одной купюры 135 тыс. бактерий", - говорится в статье. Источник: The Guardian