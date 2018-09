6 сентября 2018 г. Патрик Винтур | The Guardian Выдвинув обвинения по делу Скрипалей, Британия сталкивается с трудной дипломатической задачей - бросить вызов России Министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту предстоит труднейшая задача - убедить опасливые страны ЕС ввести против России дополнительные санкции. И это несмотря на доказательства того, что убить Сергея Скрипаля пытались двое обладателей российских паспортов, работающие, как полагают, на военную разведку, пишет журналист The Guardian Патрик Винтур. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что желает, чтобы ЕС последовал примеру США и расширил санкции против россиян, ответственных за применение химоружия. Она также призвала ввести новые санкции против виновных в кибератаках и нарушениях прав человека. "Британия знает, что рискует, выступая с этим призывом в то время, когда она выходит из ЕС, - отмечает автор статьи. - Если Владимир Путин и служба военной разведки, ГРУ, преследовали бы какую-то более широкую стратегическую цель путем отравления Скрипаля и его дочери Юлии, то, вероятно, это была бы проверка на прочность единства Европы в условиях суматохи с "Брекзитом". "По мнению британских министров, указывающие на ГРУ доказательства настолько сильны, что служат достаточным основанием для изменения мнения о России теми европейскими государствами, которые отрицают, что Москва действительно намерена ослабить Запад", - пишет Винтур. "Европа в своем отношении к России давно идеологически расколота, а страны на востоке и юге стремятся сохранить торговые связи. Популистские партии левого и правого толка тоже не видят ничего хорошего в возобновлении холодной войны. Более того, популисты так потакают России, что некоторые лидеры центристов, например, Ги Верхофстадт, заявили, что на европейских выборах в марте следующего года придадут важнейшее значение российской угрозе. Поэтому в предстоящей политической битве за континент между либерализмом и популизмом свидетельства, собранные британскими спецслужбами, могут сыграть важную роль", - полагает журналист. "Впрочем, многие страны ЕС заявят, что они уже продемонстрировали свою солидарность с Великобританией, выслав дипломатов в конце марта, а последние данные просто оправдывают предположения, что за нападением в Солсбери шесть месяцев назад стояла Россия. Однако выслали дипломатов лишь 18 стран ЕС", - добавляет автор статьи. Источник: The Guardian