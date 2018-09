6 сентября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Отравление в Солсбери: акт войны со стороны России или игра ГРУ по собственным правилам? Власти Британии обвинили двоих мужчин в нападении на бывшего российского двойного агента с использованием химического оружия. "Новые подробности дополняют свидетельства, указывающие на виновность режима Путина, но его безрассудные методы поистине ошеломляют", - отмечает западная пресса. Тем не менее, кто именно санкционировал покушение и поступило ли одобрение от ГРУ или его политических покровителей, неясно. Выдвинув обвинения по делу Скрипалей, Британия сталкивается с трудной дипломатической задачей - бросить вызов России. О том, "как Россия совершает убийства за рубежом", пишет редакция The Wall Street Journal. Власти Британии обвинили двоих мужчин в нападении на бывшего российского двойного агента с использованием химического оружия. "Новые подробности дополняют свидетельства, указывающие на виновность режима Владимира Путина, но его безрассудные методы поистине ошеломляют", - отмечает редакция. Американское издание излагает подробности работы двух российских агентов, доставивших нервно-паралитический яд "Новичок" в Британию и распыливших его у дома Скрипаля. WSJ возмущается тем, что смертельно опасное вещество перевозили в общественном транспорте, с угрозой для жизни тысяч британцев. "Поскольку Россия отказывает в экстрадиции своих граждан, Британия об этом даже не просит. Наиболее эффективным является тот ответ, который Британия и ее союзники уже дают: это устойчивые финансовые санкции против коррумпированного путинского режима", - пишет редакция. "Эти новые подробности показывают общественности, почему эти санкции важны", - говорится в статье. Кремль действовал с преступной безжалостностью по отношению к бывшему шпиону, а также пренебрег безопасностью невинных людей. "Всякий, кто был в одних поездах с убийцами из России или кто может ехать вместе с путинскими прихвостнями в будущем, заинтересован в том, чтобы санкции продолжались", - подчеркивает издание. Личность двух подозреваемых в отравлении Скрипалей установлена: это два офицера ГРУ, спецслужбы, близкой к Путину, пишет Le Monde. Британская полиция провела "одно из самых сложных и напряженных расследований в своей истории", пояснил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда. Доказательств достаточно для того, чтобы официально предъявить обвинение двум подозреваемым в покушении на убийство и в использовании запрещенного отравляющего вещества, сообщают Изабель Мандро и Эрик Альбер. В отношении подозреваемых выдан европейский ордер на арест. Однако британский премьер Тереза Мэй не объявила о новых санкциях против России, ограничившись словами о том, что надо "продолжать оказывать давление, чтобы все меры, о которых мы договорились, были полностью применены". Сюда включено создание нового европейского режима санкций за использование химоружия. Лондон потребовал созыва СБ ООН, дыбы проинформировать 14 остальных членов о продвижении расследования. Направив удар на ГРУ, Мэй пролила свет на российскую разведслужбу, которая менее известна, чем ФСБ. ГРУ заставило о себе говорить в деле о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, которые привели к победе Трампа. Хакерские группировки находились под руководством этой организации, напоминают авторы. "Россия совершила акт войны" - утверждает в заголовке редакция британского издания The Telegraph. "Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также Чарли Роули и Дон Стерджес было актом войны. Для предотвращения в будущем подобных действий потребуется единодушное осуждение. Что-либо менее значительное даст России сигнал, что у ее кампании по уклонению от ответственности и перекладыванию ее на других есть благодарная аудитория за рубежом. Это даст ГРУ понять, что Британия, Европа и Запад слабы, разобщены и могут быть разрушены. А это, в свою очередь, не предотвратит и не ограничит дальнейшие преступления, а спровоцирует их. Так больше не может продолжаться", - пишет издание. Следует надеяться, что европейские союзники возьмут на себя обязательства поддержать любые меры, которые премьер-министр Мэй предложит на уровне ЕС, заключает издание. "Выдвинув обвинения по делу Скрипалей, Британия сталкивается с трудной дипломатической задачей - бросить вызов России" - таков заголовок статьи в британской The Guardian. Главе МИД Великобритании предстоит труднейшая задача - убедить ЕС ввести против России дополнительные санкции в условиях выхода Британии из ЕС. "Если Владимир Путин и (...) ГРУ преследовали бы какую-то более широкую стратегическую цель путем отравления Скрипаля и его дочери Юлии, то, вероятно, это была бы проверка на прочность единства Европы в условиях суматохи с "Брекзитом", - отмечает журналист Патрик Винтур. "Европа в своем отношении к России давно идеологически расколота (...) Поэтому в предстоящей политической битве за континент между либерализмом и популизмом свидетельства, собранные британскими спецслужбами, могут сыграть важную роль", - полагает автор. Британские следователи продемонстрировали своей работой в "деле Скрипалей", как может и должно работать правовое государство, пишет обозреватель немецкой Sueddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус. Как отмечается в статье, "собранных доказательств достаточно, чтобы начать судебный процесс с хорошими шансами на успешное завершение". "Однако до этого вряд ли дойдет. Россия не заинтересована в вынесении обвинительного приговора, депортации [предполагаемых преступников] ждать не приходится. Тем более важными становятся оба послания, которые содержатся в холодном изложении результатов следствия. Во-первых, (...) Россия больше не сможет отрицать причастности к преступлению. (...) Во-вторых, британские следователи проделанной работой продемонстрировали, что никто не должен сомневаться в мощи правового государства", - пишет журналист, указывая на то, что факты говорят сами за себя и вместе с предполагаемыми преступниками на скамье подсудимых оказывается государство. Александр Петров и Руслан Боширов - имена не настоящие, пишет редакция британской The Times. Россия никогда не выдаст их Великобритании, и они, возможно, никогда не поедут в страну, где против них могут применить европейский ордер на арест. Поэтому Россия почти наверняка будет и дальше лгать о деле Скрипалей. Тем не менее, назвать подозреваемых было крайне важно. "Это показывает всю лживость несерьезных версий, выдвигаемых с марта российскими дипломатами и политиками (...). Что более важно, создается ориентир для новых адресных мер со стороны Британии и ее союзников по внесению подозреваемых в черный список и задержанию других, кто может замышлять убийство в интересах президента-изгоя", - отмечает издание. Кто санкционировал покушение и поступило ли окончательное одобрение от ГРУ или его политических покровителей, неясно. "Ясно то, что президент Путин будет в ярости от того, что в результате цель достигнута не была, а Россия подверглась новым санкциям и более сильной дипломатической изоляции (...)", - пишет газета. В еще одной статье The Times пишет о том, что "ГРУ ведет игру по собственным правилам". "Как сказали источники в британском правительстве, российская военная разведслужба, несущая ответственность за атаку с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, в последние 18 месяцев интенсифицировала свою международную кампанию физических атак и кибератак", - пишут журналисты Люси Фишер, Бен Макинтайр и Том Парфитт со ссылкой на некий доклад, с которым ознакомилось издание. Неназванный "источник сказал, что это ведомство, похоже, впадало в самонадеянность и самоуспокоенность и часто старалось обеспечить только "фиговый листок" отрицания своей причастности", пишет газета. "Британские должностные лица полагают, что это ведомство все меньше опасается быть уличенным и что оно перешло от попыток "правдоподобного отрицания" своих деяний к выбору "неправдоподобного отрицания" деяний даже перед лицом явных доказательств", - говорится в статье.