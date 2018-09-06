Отравление Сергея Скрипаля: Лондон обвиняет двух агентов российской военной разведки

Личность двух подозреваемых в отравлении бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери была установлена: это два офицера ГРУ, спецслужбы, близкой к Путину, пишут журналисты французской Le Monde Изабель Мандро и Эрик Альбер.

Впервые британский премьер-министр Тереза Мэй назвала имена двух подозреваемых - Александр Петров и Руслан Боширов (несомненно, это псевдонимы), - а затем обвинила: "Правительство заключило, что эти два человека (...) являются офицерами российской службы военной разведки под названием ГРУ".

Речь идет об одной из спецслужб, наиболее близких к президенту Владимиру Путину, которая находится под управлением его преданного министра обороны Сергея Шойгу. Это одна из самых закрытых спецслужб, отмечают авторы статьи.

По данным британской полиции, двое подозреваемых приехали в Солсбери и нанесли отравляющее вещество на дверную ручку в доме бывшего российского агента Скрипаля, говорится в статье.

Они перевозили отравляющее вещество "Новичок" в бутылочке из-под духов, фотография которой была распространена полицией. Это был поддельный флакон духов Premier Jour от Nina Ricci с переделанным распылителем, передают журналисты.

Начиная с марта британская полиция провела "одно из самых сложных и напряженных расследований в своей истории", пояснил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. В общей сложности было просмотрено 11 тыс. часов записей видеонаблюдения и собрано 1,4 тыс. свидетельских показаний. Накопленных доказательств теперь достаточно для того, чтобы официально предъявить обвинение двум подозреваемым, в частности, в покушении на убийство и в использовании запрещенного отравляющего вещества, пишут Мандро и Альбер.

Россия, в соответствии со своей Конституцией, не выдает иностранному государству своих граждан. Поэтому Великобритания официально не потребовала у Москвы передать ей двоих мужчин. "Это было бы бесполезно", - сказала Мэй. Однако в отношении двух подозреваемых был выдан европейский ордер на арест, отмечают журналисты.

В Москве отреагировали пожиманием плечами. "Просто мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю, - заявил помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова приводит российское информационное агентство "РИА Новости". - Тем более там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться".

Помимо суровых и точных обвинений, Тереза Мэй не объявила о новых санкциях против России. Она напомнила о высылке 23 российских дипломатов сразу после начала дела Скрипаля, говорится в статье.

На данный момент Мэй ограничилась высказыванием о том, что надо "продолжать оказывать давление, чтобы все меры, о которых мы договорились, были полностью применены". Сюда, в частности, включено создание нового европейского режима санкций за использование химического оружия. Лондон потребовал созыва Совбеза ООН по этому делу с тем, чтобы проинформировать 14 остальных членов о продвижении расследования, сообщают авторы статьи.

Направив удар на ГРУ, британский премьер-министр пролила свет на российскую разведслужбу, подчиненную министерству обороны, которая менее известна, чем ФСБ (бывший КГБ), указывают Мандро и Альбер.

За последние два года ГРУ заставило о себе говорить в деле о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, которые привели к победе Дональда Трампа. В июле по требованию спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего в США расследование этого вмешательства, 12 агентов ГРУ также были обвинены во взломе компьютеров американской Демократической партии. Хакерские группировки, известные под различными названиями, как, например, APT28, находились под непосредственным руководством этой российской военной организации, напоминают авторы статьи.