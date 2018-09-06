Джон Маккейн, Кофи Аннан, УриАвнери: три смерти, знаменующие начало нового мира

В августе скончались три важных деятеля - американский сенатор-республиканец, бывший генеральный секретарь ООН и израильский журналист - и уход из жизни каждого из них означает конец целой эпохи, считает обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

Для историков кончина этих людей станет знаковой, определяющей путь для грядущих времен - то ли к лучшему, то ли к худшему, рассуждает автор статьи.

Уход из жизни сенатора Джона Маккейна 25 августа - важная дата в американской политике. Ее значение простирается далеко за пределы полувековой общественной жизни этого человека - бывшего военного летчика, пробывшего в пятилетнем плену в Северном Вьетнаме, дважды несчастливого кандидата на президентских выборах. Его смерть символизирует конец одного из двух крупнейших американских политических объединений - Республиканской партии, известной всем с 1945 года: как сторонница интернационализма и ярая защитница системы стратегических альянсов, заключенных США на следующий день после войны; как участница свободной торговли, выступающая за иммиграцию и охотно пропагандирующая "ценности" Америки, отмечает обозреватель.

Сегодня партия Авраама Линкольна стала трампистской партией: ультранационалистической, антииммигрантской, проклинающей экономическую глобализацию, односторонней во внешней политике, протекционистской с коммерческой точки зрения и скептической в отношении климата. Она вдохновляет и поддерживает националистических крайне правых, которые поднимают голову во всей Европе, пишет автор статьи.

Маккейн понимал, что дух демократии состоял в компромиссе. Трамп же верит только в соотношение сил: любой оппонент является врагом, а политика является побочным продуктом гражданской войны. "Такова новая Республиканская партия", - констатирует Фрашон.

18 августа не стало Кофи Аннана, бывшего генерального секретаря ООН (1997-2006), и его смерть оказалась не менее символичной. Дипломат из Ганы, элегантный, интеллектуально отстраненный, но с человеческой и моральной точки зрения крайне вовлеченный, всей душой верил в ООН. И хорошо понимал ее пределы. Организация Объединенных Наций способна действовать только в обстановке поиска консенсуса. Многосторонний подход предполагает нахождение точки равновесия между целями и задачами организации - такими как мир, права человека, и т.д. - и соблюдением принципа суверенитета стран-членов. И это нелегко, рассуждает журналист.

Однако под влиянием новых крепнущих держав сегодня на международной арене утверждается возвращение абсолютистской концепции суверенитета государств - а значит, невмешательства в их внутренние дела. Такую концепцию разделяют и отстаивают Трамп, его российский коллега Владимир Путин и китаец Си Цзиньпин. Трамп и Путин пренебрегают ООН, Пекин массированно в нее инвестирует. "Мультилатерализм попадает в тяжелое положение", - считает Фрашон.

Израильский журналист Ури Авнери, чье отдельное мнение становилось все более маргинальным в его стране, умер 20 августа в возрасте 94 лет. Его кончина тоже приобретает особое значение. Авнери был первопроходцем поиска израильско-палестинского диалога. Начиная с 1950-х годов, будучи главным редактором еженедельного журнала "Ха-олам ха-зе" (с иврита - "Этот мир"), он ратовал за принятие решения о двух государствах - палестинское государство должно было находиться рядом с Израилем, указывает обозреватель.

Формула двух государств - единственно возможная, писал Авнери в начале августа, иначе придется смириться с таким государственным устройством, при котором постоянно ведется война между израильтянами и палестинцами, передает автор статьи.

"Три жизни, три смерти - начало нового мира", - резюмирует Фрашон.