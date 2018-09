6 сентября 2018 г. Анонимный автор | The New York Times Я - участник сопротивления в администрации Трампа Предваряя публикацию, The New York Times сообщает, что автор статьи - "высокопоставленный сотрудник администрации Трампа", что его имя известно редакции, но огласка этого имени может спровоцировать его увольнение. "Мы полагаем, что анонимная публикация этой статьи - единственный способ донести до наших читателей точку зрения, которая имеет большое значение", - разъясняют журналисты. Анонимный автор утверждает, что президент Трамп сейчас сталкивается с беспрецедентным испытанием. "Не вполне осознаваемая им дилемма - в том, что многие высокопоставленные сотрудники его собственной администрации усердно прилагают усилия изнутри, чтобы не допустить осуществления некоторых частей его повестки и его худших устремлений", - заявляет аноним, утверждая, что принадлежит к числу этих людей. Он подчеркивает: "Мы хотим, чтобы эта администрация добилась успехов, и полагаем, что многие из ее политических решений уже сделали Америку более безопасной и более зажиточной. Но мы полагаем, что наш долг перед своей страной превыше всего, а президент продолжает вести себя в манере, пагубной для здоровья нашей республики. Вот почему многие из тех, кого Трамп назначил на их должности, поклялись делать то, что в наших силах, чтобы уберечь наши демократические институты, одновременно препятствуя новым неверным побуждениям Трампа, пока он не покинет свой пост". Аноним обвиняет Трампа в аморальности, в побуждениях, направленных против свободы торговли и против демократии, а также в том, что его лидерский стиль - "импульсивный, конфронтационный, вздорный и неэффективный". "Это сумасбродное поведение давало бы больше поводов для тревоги, не будь в Белом доме и вокруг него неизвестных героев. Некоторых помощников Трампа пресса выставляет злодеями. Но за закрытыми дверями они прилагают гигантские усилия, чтобы удерживать неудачные решения в стенах Западного крыла (Белого дома. - Прим. ред.), хотя, очевидно, им это не всегда удается", - утверждает автор. По его словам, в результате получается, что администрация президента США проводит двойной курс. Аноним приводит пример из внешней политики: "Президент Трамп публично и за закрытыми дверями демонстрирует, что предпочитает автократов и диктаторов, таких, как президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, и почти не выказывает, что искренне ценит связи, объединяющие нас с союзными, близкими нам по образу мысли странами. Однако проницательные наблюдатели заметили, что остальная администрация в своих действиях проводит другой курс, в рамках которого такие страны, как Россия, привлекаются к ответу за вмешательства и подвергаются соответствующему наказанию, а с союзниками во всем мире сотрудничают как с равными вместо того, чтобы осмеивать их как соперников". "Например, в ситуации с Россией президент не решался выслать столько сотрудников путинских спецслужб в качестве наказания за отравление в Великобритании экс-сотрудника российских спецслужб. Он несколько недель жаловался, что высокопоставленные сотрудники администрации допустили, чтобы его загнали в угол и вынудили к дальнейшей конфронтации с Россией, он выражал недовольство тем, что США продолжали налагать на эту страну санкции за ее злокозненное поведение. Но его команда по делам национальной безопасности понимала, что к чему: подобные шаги необходимо было совершить, чтобы заставить Москву отвечать за содеянное", - говорится в статье. В заключение автор заявляет, что по-настоящему ситуацию в стране изменят не сотрудники администрации США, а рядовые американцы. Источник: The New York Times