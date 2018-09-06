Подлодки, корабли и техобслуживание: как Россия благодаря своим вооруженным силам становится игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Решение России пригласить Китай на учения "Восток-2018" удивило некоторых военных аналитиков, пишет журналист South China Morning Post Эндрю Маккормик: в прошлом эти маневры были закрыты для иностранных сил, а порой включали сценарии возможного конфликта с Китаем.

"Отказ от прежней практики в этом году можно трактовать как знак того, что Россия жаждет стать видным игроком на Востоке, - отмечает автор статьи. - В конце концов, Москва налаживает контакты не только с Пекином. Активность российских вооруженных растет по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону - от возрождения оборонных связей с Вьетнамом до продаж оружия такой далекой стране, как Фиджи. В то же время Россия наращивает собственные силы на своих восточных базах".

Москва использует свои вооруженные силы, чтобы освоить обширные дипломатические и экономические возможности в регионе. "В ближайшем будущем это означает завоевание новых рынков для российского военного экспорта, стратегического доступа к новым портовым мощностям и аэродромам, а также привилегированное отношение к российским компаниям в других секторах. В долгосрочной перспективе, по мнению наблюдателей, эти усилия могут также содействовать амбициозному стремлению России к тому, чтобы стать ведущей мировой державой", - пишет Маккормик.

"В военном плане русские пытались представить себя в регионе не просто как силу, которая традиционно занимается сдерживанием США и их союзников, а как силу, продвигающую российский потенциал, - считает Алексей Муравьев, эксперт по российским вооруженным силам в австралийском Кертинском университете. - Они активно ищут новых союзников и возрождают связи со старыми подопечными. И пока что они делают значительные успехи".

Дипломатический поворот всерьез начался в 2012 году и ускорился после потока западных санкций. "И все же, по словам аналитиков, без динамичной экономики, такой как у Китая или США, Россия обладает ограниченным набором инструментов для распространения и накопления влияния за рубежом. Даже в энергетическом секторе богатая ресурсами Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе не поспевает за экспортом из Китая, США и других региональных производителей энергии", - пишет автор статьи.

Однако Россия сохраняет заметное преимущество благодаря своим вооруженным силам. Экономически и политически России было бы трудно тягаться с Китаем и США, и она выбрала прагматичный подход к максимизации своих шансов, считает профессор Королевского колледжа Лондона Наташа Курт, занимающаяся изучением войн.

"По словам Курт, в то время как в других регионах, таких как Европа, Россия зачастую вела игру с нулевой суммой, на Востоке она вообще избегала разговоров об альянсах. Вместо этого Россия позиционировала себя в качестве альтернативы перед странами, которые не стремятся сплачиваться вокруг Пекина либо Вашингтона", - говорится в статье.

Этот посыл сработал для Филиппин, тем более что президент Родриго Дутерте проводит свою независимую внешнеполитическую линию. "Дутерте действительно хочет развивать отношения с нетрадиционными партнерами, чтобы получить незамедлительную ощутимую выгоду. Это естественно, что в военной сфере выбор падает на Россию", - отметила Фе Апон, эксперт по России в Центре международных отношений и стратегических исследований в Маниле.

По словам Апон, стало ясно, что Россия готова поставлять военную технику, которая лучше американской. Посол Филиппин в России Карлос Соррета, по ее мнению, суммировал взгляды правительства в своем посте в Facebook: "Россия готова предоставить новейшее вооружение, подогнанное под особые нужды Филиппин, на подходящих финансовых условиях, с приемлемыми сроками поставки, с полным техобслуживанием после продажи, необходимым обучением и без политических условий или ограничений".

Россия почти не выдвигает предварительных условий, касающихся внутренних дел других стран, и это был ключевой аргумент для Индонезии, считает Эван Лаксмана, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Джакарте.

По словам Муравьева, если в других регионах военные действия России могут восприниматься как угрожающие, здесь они редко вызывают опасения. "Россия находится в очень удобном положении, в котором она может сдерживать США и их союзников и посылать им сигнал и в то же время выдвигать себя как источник силы, альтернативный США и Китаю", - сказал он.

Если Россия и опасается кого-то рассердить в регионе, то это Китай. "Россия не заинтересована в китайском господстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как и в американском. Она предпочла бы, чтобы в регионе сложилась многовекторная обстановка в плане безопасности", - сказал Бобо Ло, бывший директор программы российских и китайских исследований в Chatham House. В этом ее интересы совпадают с интересами многих стран, не в последнюю очередь - Индии.

"У России нет иллюзий насчет того, чтобы стать громадным военным игроком в Тихом океане, - считает Ло. - Но россияне также осознают, что, если они хотят, чтобы к ним относились как к серьезному глобальному игроку, они должны в первую очередь нарастить свое присутствие в Азии".