Британские следователи продемонстрировали своей работой в "деле Скрипалей", как может и должно работать правовое государство, пишет обозреватель немецкой Sueddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

"Как и в случае с отравлением Литвиненко полонием в Лондоне и со сбитым малайзийским "Боингом" МН17 в небе над Украиной, в случае с отравлением "Новичком" правовому государству потребовалось время, чтобы раскрыть политически мотивированное преступление", - отмечает автор. Он указывает на то, что британским следователям удалось установить личности двух предполагаемых преступников, а "собранных доказательств достаточно, чтобы начать судебный процесс с хорошими шансами на успешное завершение".

"Однако до этого вряд ли дойдет. Россия не заинтересована в вынесении обвинительного приговора, депортации [предполагаемых преступников] ждать не приходится. Тем более важными становятся оба послания, которые содержатся в холодном изложении результатов следствия. Во-первых, результаты говорят о том, что время для отговорок и пускания по ложному следу прошло. Россия больше не сможет отрицать причастности к преступлению. (...) Во-вторых, британские следователи проделанной работой продемонстрировали, что никто не должен сомневаться в мощи правового государства", - пишет журналист, указывая на то, что факты говорят сами за себя и вместе с предполагаемыми преступниками на скамье подсудимых оказывается государство.