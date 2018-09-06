Из носа напрямую в мозг

Ученые находят все больше подтверждений тому, что мелкодисперсная пыль и выхлопные газы оказывают отрицательное воздействие на наши умственные способности, сообщает журналист швейцарской газеты Tages-Anzeiger Феликс Штрауманн.

Команда ученых под руководством Кси Чена из Йельского университета в Нью-Хейвене провела исследование, доказавшее негативное воздействие плохой экологии на наш интеллект. Участниками масштабного эксперимента стали 20 тыс. человек, которые в период с 2010 по 2014 год проходили тесты на проверку умственных способностей. Результаты испытуемых ученые сопоставили с индексом загрязнения воздуха в каждом из 162 выбранных административных округов. Индекс загрязнения воздуха рассчитывался на основе данных о содержании в нем мелкодисперсной пыли (PM10), диоксида серы и диоксида азота. Чем большему воздействию вредных веществ люди подвергались в течение трех лет, тем хуже оказались результаты их тестов. При этом отрицательное воздействие плохой экологии сильнее сказывалось на языковых, чем математических способностях, передает издание.

Качество воздуха в китайских городах значительно хуже, чем в западных промышленных странах, отмечает автор статьи. Тем не менее, Нино Кюнцли, специалист по экологической эпидемиологии и заместитель директора Швейцарского института тропиков и общественного здоровья, допускает существенное влияние качества воздуха на когнитивные способности людей и в западных странах.

"Эта взаимосвязь правдоподобна с точки зрения биологии и токсикологии", - отмечает Кюнцли. Однако в настоящий момент отсутствуют непротиворечивые данные, которые доказали бы это воздействие и его масштабы - как правило, речь идет об экспериментах, представляющих собой лишь единовременное обследование группы людей.

Более показательными в этой связи являются исследования, проводившиеся в течение более продолжительного срока. Так, одно из немногих подобных исследований было проведено в США с участием 20 тыс. взрослых. Проведенный анализ показал взаимосвязь между умственными способностями и загрязнением воздуха. Однако тщательно проведенное исследование в Швеции с участием 1,5 тыс. человек, находившихся под наблюдением в течение 22 лет, наоборот, не установило такой взаимосвязи, говорится в статье.

Относительно влияния загрязненного воздуха на детей также нет однозначных научных выводов, но все же существуют тревожные признаки возможного неблагоприятного воздействия на их когнитивное развитие, память, мелкую моторику и частоту возникновения синдрома дефицита внимания при гиперактивности, передает Штрауманн.

Что касается возможного воздействия загрязненного воздуха на мозг людей в Западной Европе, то здесь в первую очередь речь идет об ультратонкой пыли, особенно частицах, диаметр которых составляет менее 2,5 мкм. Частицы мелкодисперсной пыли могут попадать в кровь через легкие, преодолевать гематоэнцефалический барьер или же через обонятельный нерв попадать напрямую из носа в мозг. Возникающие там воспаления и активизация клеток иммунной системы могут приводить к дальнейшим нарушениям. В Китае большое влияние оказывают диоксид серы или оксид углерода. "Этот газ отрицательно влияет на поглощение кислорода легкими, что может иметь непосредственное воздействие на когнитивные способности", - считает Кюнцли.