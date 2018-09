6 сентября 2018 г. Сара Нэптон | The Telegraph Новый глава Британской научной ассоциации заявил, что искусственный интеллект должен вызывать более сильное беспокойство, чем изменения климата или терроризм "Искусственный интеллект - более серьезная причина для беспокойства за будущее Великобритании, чем невосприимчивость пациентов к антибиотикам, изменения климата или терроризм", - пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на нового президента Британской научной ассоциации. Джим аль-Халили, профессор физики и специалист по связям ученых с общественностью из Суррейского университета, "заявил, что беспрецедентный технический прогресс в области искусственного интеллекта "происходит слишком быстро", в отсутствие должного критического внимания и регулирования. Он предостерег, что истинный масштаб угрозы для рабочих мест и безопасности проанализирован недостаточно, и призвал правительство срочно принять меры для регулирования" этой сферы. Аль-Халили привел пример: "Если российские киберхакеры смогли вмешаться в выборы 2016 года в США, то что мешает кибертеррористам в будущем совершить хакерские взломы электросетей, транспортных систем, банков или военных объектов, находящихся под контролем искусственного интеллекта?" "Есть обоснованные опасения, что широкое внедрение искусственного интеллекта повлечет за собой рост неравенства, - добавил аль-Халили. - Прогнозируется, что роботизированные и автономные системы чреваты потерей рабочих мест, что в основном коснется тех, кто занят низкоквалифицированным трудом". Источник: The Telegraph