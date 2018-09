6 сентября 2018 г. Редакция | The Telegraph Россия совершила акт войны В ответ на увиливания и ложь со стороны России премьер-министр Британии и Скотланд-Ярд изложили исчерпывающие доказательства, обвинив двух россиян в отравлениях в Солсбери, пишет The Telegraph в редакционной статье. Британия не запросила экстрадицию мужчин, поскольку Россия не выдает своих граждан. Но премьер-министр пообещала усилить сотрудничество с другими странами в области безопасности и активизировать усилия, направленные против ГРУ. Следует надеяться, пишет издание, что европейские союзники возьмут на себя обязательства поддержать любые меры, которые премьер-министр предложит на уровне ЕС. The Telegraph добавляет: "Есть и меры, которым следует уделить внимание и в Великобритании. Очевидно, что Россия воспользовалась нашими сравнительно открытыми границами, визовой системой и экономикой, чтобы напасть на наших граждан и упрочить свою власть. Нам нужно внимательно изучить, следует ли ограничить эти привилегии. Также очевидно, что киллеры не были опознаны при въезде в страну. Какие системы используются или могут быть использованы, чтобы подобные вещи не произошли снова? Достаточно ли мы делаем для борьбы с дезинформацией со стороны Кремля?" "Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также Чарли Роули и Дон Стерджес было актом войны. Для предотвращения в будущем подобных действий потребуется единодушное осуждение. Что-либо менее значительное даст России сигнал, что у ее кампании по уклонению от ответственности и перекладыванию ее на других есть благодарная аудитория за рубежом. Это даст ГРУ понять, что Британия, Европа и Запад слабы, разобщены и могут быть разрушены. А это, в свою очередь, не предотвратит и не ограничит дальнейшие преступления, а спровоцирует их. Так больше не может продолжаться", - пишет издание. Источник: The Telegraph