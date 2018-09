6 сентября 2018 г. Редакция | The Times Скрипаль и Кремль Александр Петров и Руслан Боширов - имена не настоящие. Россия никогда не выдаст их Великобритании, и они, возможно, никогда не поедут в страну, где против них могут применить европейский ордер на арест. Поэтому Россия почти наверняка будет и дальше грозиться и лгать о деле Сергея и Юлии Скрипаль, пишет The Times в редакционной статье. Тем не менее, назвать подозреваемых было крайне важно. "Это показывает всю лживость несерьезных версий, выдвигаемых с марта российскими дипломатами и политиками в духе того, что это было покушение заказное или даже внутрибританское. Что более важно, создается ориентир для новых адресных мер со стороны Британии и ее союзников по внесению подозреваемых в черный список и задержанию других, кто может замышлять убийство в интересах президента-изгоя", - отмечает издание. Кто санкционировал покушение и поступило ли окончательное одобрение от ГРУ или его политических покровителей, неясно. "Ясно то, что президент Путин будет в ярости от того, что в результате цель достигнута не была, а Россия подверглась новым санкциям и более сильной дипломатической изоляции в тот год, когда на чемпионате мира по футболу она меняла свой международный имидж", - пишет газета. Те, кто сомневается в целесообразности мер против рядовых киллеров, должны учесть, что то же можно сказать и об Андрее Луговом и Дмитрии Ковтуне, обвиненным в убийстве Литвиненко, говорится в статье. "На родине они теперь знаменитости, но также являются символами изоляции России, их активы должны быть заморожены, и они не могут выезжать за границу, - пишет The Times. - До тех пор, пока Путин остается у власти, нет реального шанса добиться справедливости для Стерджес или Скрипаля, но даже этот режим не может длиться вечно, а у предъявленных вчера обвинений нет сроков давности. Агенты российского государства, безнаказанно совершающие убийства на чужой земле, должны иметь в виду, что закон не забывает". Источник: The Times