6 сентября 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Как Россия совершает убийства за рубежом Власти Британии обвинили двоих мужчин в нападении на бывшего российского двойного агента с использованием химического оружия. "Новые подробности дополняют свидетельства, указывающие на виновность режима Владимира Путина, но его безрассудные методы поистине ошеломляют", - пишет редакция The Wall Street Journal. Александр Петров и Руслан Боширов в пятницу, 2 марта, прибыли в аэропорт Гатвик и провезли "Новичок" в небольшом поддельном флаконе из-под духов. Они везли химикат в пригородных поездах и в метро через центр Лондона до отеля, где спустя два месяца будет обнаружен "Новичок" в несмертельных количествах. В воскресенье они снова перевозили "Новичок" на общественном транспорте (разве нельзя было взять машину?) в Солсбери, где распылили его на ручку входной двери Сергея Скрипаля. Затем убийцы избавились от флакона, который почти через три месяца нашел Чарли Роули. "За этими инцидентами ничего не последует. Поскольку Россия отказывает в экстрадиции своих граждан, Британия об этом даже не просит. Наиболее эффективным является тот ответ, который Британия и ее союзники уже дают: это устойчивые финансовые санкции против коррумпированного путинского режима", - пишет The Wall Street Journal. "Эти новые подробности показывают общественности, почему эти санкции важны", - говорится в статье. Кремль действовал с преступной безжалостностью по отношению к бывшему шпиону, а также пренебрег безопасностью невинных людей. "Всякий, кто был в одних поездах с убийцами из России или кто может ехать вместе с путинскими прихвостнями в будущем, заинтересован в том, чтобы санкции продолжались", - подчеркивает издание. Источник: The Wall Street Journal