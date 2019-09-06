Власти ФРГ уже за несколько лет до убийства в Берлине знали, что Путин охотился за жертвой

"Немецкие власти уже с января 2017 года знали, что жизни бывшего лидера повстанцев Зелимхана Х., две недели назад убитого в берлинском парке, угрожала опасность", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Арестованный убийца Вадим С., вероятно, является членом российского бандитского синдиката, который выслеживает и убивает по всему миру диссидентов и мнимых террористов для московских спецслужб ФСБ и ГРУ", - говорится в статье.

"На следующей неделе Парламентский комитет по контролю за деятельностью спецслужб (PKGr) немецкого бундестага намерен получить от органов безопасности данные о том, какой именно информацией об угрозе жизни гражданина Грузии они располагали и как на нее отреагировали".

"Зелимхан Х. воевал против московской армии в российско-грузинской войне в качестве лидера добровольческой группы. После двух пережитых покушений в 2016 году он приехал в Германию и подал запрос на предоставление политического убежища", - пишет журналист Йозеф Хуфельшульте.

13 января 2017 года председатель Немецко-кавказского общества Эккехард Маас написал письмо руководительнице одного из подразделений Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Урсуле Прашме с просьбой оказать немедленную помощь. "В письме дословно говорилось: "Я считаю опасность, угрожающую Х., настолько существенной, что настоятельно прошу вас предоставить ему особую защиту и не отправлять его туда, где до него дотянется длинная рука Путина". По информации Focus, меры защиты по отношению к Х. приняты не были. Вместо этого его запрос о предоставлении убежища был отклонен".

Предполагаемый убийца Вадим С., возможно, принадлежит к числу так называемых "воров в законе". Об этом, по мнению издания, свидетельствуют его татуировки. "Корона символизирует абсолютную лояльность по отношению к клану, пантера - силу и выдержку. Змея говорит о пребывании в тюрьме за торговлю наркотиками", - говорится в статье.

"По информации западных спецслужб, Х. является шестым полевым командиром, убитым за границей, вероятно, из-за своей деятельности в российско-грузинской войне. Согласно решению Госдумы, изменников и террористов можно искать и убивать по всему миру", - указывает издание.

"Уголовное дело может привести к дипломатическому кризису и выдворению российских дипломатов".

"Российское посольство в Берлине оставило запрос Focus о том, кто может стоять за убийством, без ответа", - сообщает издание.