Борьба за Балтийское море

"В настоящее время в учениях НАТО в Балтийском море принимают участие 3 тыс. солдат. Москве это не нравится. Целенаправленной дезинформации опасаются не только балтийские страны", - пишет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Ханнес Хайне.

"Высокопоставленные чиновники балтийских стран, Госдепартамент США и профессиональные журналисты предупреждают о попытках дезинформации со стороны российских служб - прежде всего в отношении учений НАТО в Балтийском море, которые правительство в Москве считает провокацией".

"Сценарий учений предполагает, что одно из прибрежных государств намеревается оккупировать балтийский остров, чтобы взять под контроль судоходные пути. Внутри НАТО не сомневаются, что учения симулируют отражение атаки со стороны российского флота", - говорится в статье.

"Таким образом, учения воспринимаются Москвой как агрессия, тем более что в них участвуют официально нейтральные страны Швеция и Финляндия. К тому же российское правительство опасается за свободу собственного выхода к Балтийскому морю через Санкт-Петербург и Калининград", - указывает издание.

"Чтобы обратить внимание на фейковые новости, то есть распространяемую дезинформацию, Госдеп США организовал для представителей прессы, в том числе и для журналистов Der Tagesspiegel, поездку в столицу Латвии Ригу, где после начала украинского кризиса НАТО создало Центр стратегической коммуникации, следящий за содержанием статей, передач и комментариев на интернет-сайтах с целью выявления влияния российского правительства".

"Российские каналы и российские кампании в соцсетях пытаются представить Латвию как слабое, распадающееся государство, - заявил Викторс Макаровс, специальный уполномоченный латвийского правительства по информационной безопасности. - Так малой ценой в нашей стране должны провоцироваться волнения".

По словам журналистки Риты Рудузы, во время учений НАТО стоит ждать появления фейковых новостей, в частности о выдуманных несчастных случаях и жертвах. "Так, в 2018 году российские СМИ ложно сообщали о том, что во время учений в Литве солдаты НАТО насмерть сбили ребенка".

"Впрочем, недавно Латвия дала российским СМИ хороший повод для критики. В марте тысяча латышей прошла по Риге в память о местных ветеранах СС. (...) Националистически настроенные латыши считают ветеранов СС патриотами, примкнувшими к нацистам в борьбе против московских коммунистов", - отмечает Хайне.

"Сегодняшние учения НАТО - 13-е по счету в Балтийском море. До 18 сентября в них примут участие более 40 военных кораблей", - сообщает Der Tagesspiegel.