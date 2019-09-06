Даже безалкогольные напитки без сахара, очевидно, вредны для здоровья

"Слишком много сахара и отсутствие питательных веществ: мы знаем, что Coca-Cola и другие подобные напитки - яд для нашего организма. Поэтому тот, кто не хочет отказываться от лимонада, зачастую выбирает zero-версии напитков без содержания сахара. Но и это, вероятно, не лучшая идея", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Международная команда ученых в рамках длительного исследования изучила данные 450 тыс. человек из 10 стран. Средний возраст участников, находившихся под наблюдением в течение 16 лет, составил 50 лет. Среди них проводились опросы по разным аспектам их образа жизни, например, о питании, занятиях спортом и курении. Также собирались данные об употреблении безалкогольных напитков, среди которых, впрочем, не учитывались фруктовые соки", - передает издание.

Ученые сравнили две группы участников: тех, кто выпивал в месяц меньше одного стакана (250 мл) безалкогольных напитков, с теми, кто выпивал как минимум 2 стакана в день.

"В течение периода исследования скончались 11,5% тех, кто пил много безалкогольных напитков, при этом в контрольной группе умерли 9,3% людей. Приняв во внимание такие показатели, как индекс массы тела, физическая активность и питание, исследователи пришли к выводу, что смертность среди любителей безалкогольных напитков была на 17% выше. Эта взаимосвязь прослеживалась в отношении употребления напитков как с сахаром, так и с сахарозаменителями", - говорится в статье.

"Наше исследование - третье опубликованное в этому году крупное исследование, устанавливающее взаимосвязь между напитками с искусственными подсластителями и смертностью", - подчеркнул соавтор исследования Нейл Мерфи из Международного агентства по изучению рака.

Тем не менее, отмечает издание, убедительность исследования ограничена, ведь, как часто бывает в таких исследованиях, выводы основываются на данных, которые предоставляли сами участники.

"Доказать эффект отдельных продуктов питания и веществ в целом очень тяжело. (...) Однако если обобщить данные исследований за несколько десятилетий, можно выделить основополагающие правила полезного и вредного для нас питания", - отмечает автор статьи Филипп Нагельс.

Так, журналист Майкл Поллан, изучавший вопросы питания на протяжении нескольких лет, вывел в своей книге "В защиту питания. Манифест едока" простую формулу: "Ешь еду. Не слишком много. В основном растения". "Относительно безалкогольных напитков интересен первый пункт. Под едой Поллан понимает не все, что съедобно, а натуральные продукты питания, не подвергшиеся переработке и не содержащие искусственных добавок".

"Овощи, фрукты, орехи, натуральный йогурт, бобовые, цельнозерновые продукты, немного мяса и сыра - такие продукты, по его мнению, являются частью здорового питания. Coca-Cola Zero, содержащая среди прочего подсластители (цикламат, ацесульфам калия, аспартам) и подкислители (E 338, цитрат натрия) и не несущая питательных веществ, в этот список не входит", - подчеркивает Die Welt.