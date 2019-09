6 сентября 2019 г. Уилл Ингланд | The Washington Post На местных выборах в России итоги выборов - это не то, что на самом деле имеет значение "В воскресенье избиратели в Москве отправятся на избирательные участки, чтобы избрать новую городскую Думу, выбирая из более чем 200 претендентов в 45 округах, при этом большая часть ведущих кандидатов от оппозиции от участия в выборах отстранена", - пишет The Washington Post . "(...) От участия в выборах отстранили всех ведущих кандидатов, связанных с лидером оппозиции Алексеем Навальным, как и других сторонних кандидатов. Это не оставляет сомнений в результатах выборов - хотя есть и тот, чье отсутствие бросается в глаза. Партия Путина "Единая Россия" тоже не принимает участия в выборах - во всяком случае, официально "Единая Россия" не выдвинула ни одного кандидата. Но в новой городской Думе у нее будет большая поддержка. В связи с тем, что бренд их партии стал таким непопулярным, во всех регионах, кроме одного, члены "Единой России" избираются в качестве "независимых". (...) И подобное происходит не только в Москве. Выборы проводятся в 18 регионах и 26 городах, и участие "Единой России" может быть трудно отыскать", - отмечает автор публикации Уилл Ингланд, приводя в пример Хабаровск, где кандидаты от правящей партии баллотируются от движения "Время перемен", Иркутск, где пропутинская группа называется "Наш Иркутск", и Санкт-Петербург, где исполняющий обязанности губернатор Александр Беглов участвует в выборах как независимый кандидат. (...) "Отсутствие правящей партии, считает политолог Московского центра Карнеги Константин Гаазе, "является мощным сигналом Кремля о том, что "Единая Россия" фактически мертва. Все ее кандидаты законспирированы". Но, отметил он, любой, кто захочет, может выйти в интернет, где оппозиционные сайты разоблачили их как членов политического аппарата Путина", - отмечается в статье. "(...) В Новосибирске, третьем по величине городе России, Сергей Бойко, активист, связанный с Навальным, все еще числится в избирательном списке в качестве кандидата в мэры. "Единая Россия", опять же, отсутствует в гонке, но аналитик Алексей Мазур указывает, что политический и деловой истеблишмент города сплотился вокруг действующего главы Анатолия Локотя, члена Либерально-демократической партии России, которую обычно считают беззубой организацией, которая лишь притворяется, что выступает против Кремля. "Бизнесмены не считают Бойко представителем своих интересов, - сказал Мазур. - Они не хотят портить отношения с властями. Это может быть плохо для бизнеса". "Таким образом, Бойко практически не получил финансовой поддержки и вообще не имел доступа к местным СМИ. В официальных опросах он, тем не менее, оказывается на втором месте в гонке с четырьмя участниками - но сильно отстает", - говорится в статье. "В Москве, по словам Гаазе, сами уличные протесты представляют собой своего рода моральную победу, - отмечается в публикации. - После жестокого наступления 27 июля Кремль явно отступил, сказал он. Это потому, что люди в остальной части страны с неприязнью восприняли действия войск МВД и нового формирования под названием "Росгвардия", прочесывающих в больших количествах улицы столицы". "Это огромная победа, - считает он. - Ни Кремль, ни оппозиция" не ожидали такой реакции общественности. "Во вторник и среду суды приговорили четырех протестовавших к тюремному заключению за их действия во время демонстрации 27 июля, но сняли обвинения против пятерых других, и еще двое были выпущены под домашний арест, - напоминает The Washington Post. - По словам Гаазе, это является признаком того, что от жесткого подхода отказались. Это также серьезно вредит шансам мэра Сергея Собянина, который одобрил применение суровых мер, на то, чтобы стать преемником Путина, утверждает он". "После того, как кандидаты Навального были исключены из голосования, Навальный призвал москвичей провести то, что он называет "умным голосованием": выбрать того кандидата, который в каждом округе имеет наилучшие шансы на победу над кандидатом (ставленником "Единой России"). Не всем его сторонникам нравится эта идея, особенно если это означает голосовать за коммуниста. Некоторые, вероятно, вместо этого испортят свои бюллетени - или просто останутся дома", - резюмирует автор публикации. Источник: The Washington Post



