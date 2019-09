6 сентября 2019 г. Алан Куллисон | The Wall Street Journal Российский топ-менеджер арестован в Италии по обвинениям США "Итальянская полиция арестовала топ-менеджера российского государственного производителя авиационных двигателей по обвинениям США, согласно которым он пытался похитить авиационные секреты, сообщило министерство юстиции США в четверг". Об этом пишет The Wall Street Journal. На экономическом форуме, который проходит в российском дальневосточном городе Владивосток, "президент России Владимир Путин осудил арест, назвав его "плохой практикой", и сказал, что это может осложнить отношения с США, которые, как он отметил, используют российское сырье для собственной авиационной промышленности", говорится в статье. "(...) Министерство юстиции США сообщило, что 57-лений Александр Коршунов, директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации, был задержан на прошлой неделе по прибытии в аэропорт в Неаполе в Италии по обвинительному заключению, которое министерство обнародовало в четверг", - пишет газета. "Корпорация производит двигатели для гражданской и военной авиации, а также силовые турбины. Компания является дочерним предприятием российского государственного конгломерата "Ростех", глава которого Сергей Чемезов является доверенным лицом Путина и на него распространяются санкции США. В четверг компании не ответили на запросы о комментариях", - отмечает The Wall Street Journal. CША утверждают, что "Коршунов, который является бывшим сотрудником МИД России, и второй обвиняемый [Маурицио Паоло Бьянки] использовали итальянскую компанию для найма нынешних и бывших сотрудников авиационного филиала General Electric Co. для оказания консультационных услуг по аксессуарам для реактивных двигателей. В обвинительном заключении говорится, что эти люди "использовали коммерческие секреты, принадлежащие GE Aviation" (...). "Лица, обвиняемые в этом деле, нацеливались на сотрудников Avio Aero, дочерней компании GE Aviation в Италии, с целью незаконного получения коммерческих тайн, связанных с внешними компонентами двигателей, - говорится в заявлении GE Aviation, сделанном в четверг. - Мы охраняем и защищаем нашу интеллектуальную собственность". США указывают, что компания Коршунова работала над двигателем для российского авиалайнера "Иркут MC-21", который, по словам Путина в четверг, является конкурентом пассажирских самолетов Boeing Co. (...) Министерство юстиции не прокомментировало местонахождение Коршунова и Бьянки. (...) В своих комментариях в четверг Путин сказал, что у чиновников Объединенной двигателестроительной корпорации был контракт с итальянской компанией-посредником "на консультации". "Это мировая практика", - сказал он. Источник: The Wall Street Journal



