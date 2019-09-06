Автократу тоже нужна легитимация

"На выходных в России пройдут региональные выборы - но они не будут свободными. Президенту Владимиру Путину все тяжелее дается оправдание своего режима", - считает журналист немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн.

"Масштабные демонстрации в Москве показывают, что муниципальные выборы больше не являются для Путина легкой задачей, - отмечает автор статьи. - В столице предпринимаются все экстренные меры, препятствующие попаданию в городскую Думу оппозиционеров. Аресты, жестокие, устрашающие приговоры, государственная пропаганда, задержание организаторов протестов еще до того, как они выскажут свое мнение. Люди выходили на улицы также в Екатеринбурге и Архангельске. Поводы для протестов индивидуальны и зависят от регионов, (...) но все их объединяет одно: падающее доверие к власти. Это кризис легитимации".

"Когда в августе 1999 года Владимир Путин пришел к власти, политтехнологи и PR-эксперты сделали из невзрачного, неприметного кабинетного агента героя, который сплотит Россию и приведет ее в порядок. Чеченская война, проводившаяся с большой жестокостью, дала Путину возможность показать себя в роли военачальника. Затем он начал принимать меры против самостоятельных губернаторов, парламентариев, независимых СМИ. Путинский PR бросал лозунг: он наводит порядок. Это был первый нарратив", - повествует издание.

"Затем пришло экономическое процветание. Путин извлекал выгоду из стремительно растущих цен на нефть. (...) Он заключил со своим народом новый общественный договор: благосостояние в обмен на широкие полномочия правителя. Путин и нефтяное богатство - второй нарратив".

Однако после того, как в 2012 году многие выступили с протестом против его переизбрания, политтехнологам пришлось придумывать нечто новое, продолжает Туманн. "Они изобрели Путина, собирателя земли русской. Этот третий нарратив был о национальной гордости, завоевании, военном геройстве и борьбе с Западом".

"Сегодня же политтехнологи отчаянно ищут новый нарратив, но пока не нашли ни одного. (...) И пока они его ищут, систему Путина отождествляют с непопулярными мерами". Например, с повышением пенсионного возраста или систематическим отстранением независимых кандидатов на московских выборах.

"Немецко-американский политолог Яша Моунк пишет, что многие популистские режимы "рано или поздно переживают тяжелые кризисы легитимации". Они оказываются в неприятном положении прежде всего тогда, когда люди вспоминают о свободах, которыми они некогда обладали".

"Россияне некогда тоже имели гораздо большую свободу, чем сегодня, еще при прежнем Путине, но прежде всего в 1990-е годы при Борисе Ельцине. (...) Они требуют от правительства уважать их право на участие в принятии решений. Однако Путин лишил их его уже много лет назад. И с каждым подавляемым протестом возвращение этого права становится для него все опаснее", - констатирует Die Zeit.