6 сентября 2021 г. Анна Немцова | The Daily Beast Почему отчаянная попытка Путина добиться рождения большего числа российских детей потерпит неудачу "Россия сталкивается с тяжелым демографическим кризисом, который, похоже, не разрешится в ближайшее время. Резкое естественное сокращение населения страны в последние шесть месяцев - более чем вдвое больше, чем за тот же период прошлого года - настолько серьезно, что на прошлой неделе это побудило президента Владимира Путина выступить с объединяющим кличем в поддержку многодетных семей. "Крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей - по сути и должна быть вот этим образом будущего России", - сказал он. "Достижение этой цели будет титанической задачей по многим причинам, - считает обозреватель The Daily Beast Анна Немцова. - Независимо от того, насколько консервативной страну изображают на государственном телевидении, Федеральная служба государственной статистики сообщает, что по состоянию на 2020 год 73% браков в России заканчивались разводом, при этом 48% пар разводились до рождения детей. Но, в основном, новая национальная цель, поставленная Путиным, труднодостижима, потому что значительное число российских женщин - 51% - просто не хотят рожать". (...) "Сокращение численности населения Нижнего Новгорода - одно из худших в России: ежегодно умирает на 15 тыс. человек больше, чем рождается. Демографы, защитники окружающей среды и политики анализировали загрязнение окружающей среды и другие потенциальные причины увеличения числа онкологических пациентов и людей, страдающих сердечными заболеваниями, но затем по городу сильно ударила пандемия, а смертность резко возросла по всей стране. Сибирский Кузбасс - регион с самой быстрой убылью населения на данный момент: в этом горнодобывающем районе с населением 2,6 млн человек в прошлом году умерло 42 826 человек, а родилось только 22 775 младенцев", - говорится в статье. "По данным The Moscow Times, население России на 1 января 2021 года составляло 146,05 млн человек, и эта цифры стала меньше на 702 тыс. человек за один-единственный год. Она включает в себя около 475 тыс. избыточных смертей, связанных с пандемией, но все же демонстрирует масштабы демографического кризиса", - отмечается в публикации. "Более половины смертей в России вызваны сердечными приступами, гипертонией и инсультами. Каждый третий россиянин не доживает до 60 лет. Официальные двухнедельные новогодние каникулы - самое опасное время, когда тысячи часто умирают от пьянства или замерзания. "У нас есть амбициозные женщины и слабые, избалованные мужчины, поэтому женщины часто жалуются на то, что вокруг них мало мужчин. Некоторые говорят, что они - чайлдфри, некоторые даже выражают ненависть к детям, - рассказал The Daily Beast эксперт Института демографии Юрий Крупнов. - Если уровень рождаемости останется 1,5 ребенка на семью, как сейчас, наше население к концу этого века может сократиться до 70 млн - это чистая математика". "Молодые пары часто называют причиной своего нежелания иметь детей маленькие квартиры и мизерную зарплату. Стремясь замедлить кризис, российские власти делают все возможное, чтобы остановить сокращение численности населения и вдохновить фертильные пары на то, чтобы иметь детей: те, кто хочет родить второго ребенка, получают около 6 тыс. долларов так называемого "материнского капитала". (...) Кризис, похоже, усугубляют другие социальные, культурные и экономические проблемы. Лена Пошенко, администратор московского центра nasiliu.net* (Насилию.нет*), говорит, что каждый месяц ей звонят до 100 женщин, ставших жертвами физического и домашнего насилия". "Что касается самой 32-летней Пошенко, ее собственная причина нежелания иметь более одного ребенка довольно проста: она хотела бы сосредоточиться на карьере. "Мой муж хотел бы иметь больше детей, но я определенно не хочу зависеть от него в финансовом отношении и терять профессиональную деятельность ... Я просто не вижу смысла, - говорит Пошенко The Daily Beast. - Странно, что власти ожидают, что женщины будут рожать по два-три ребенка, обменяв собственное личное развитие на общенациональные цели государства". * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Daily Beast