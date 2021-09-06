Отоспаться за выходные невозможно, утверждают ученые

"На восстановление памяти и проблем со скоростью реакции, которые развиваются после 10 дней некачественного сна, может потребоваться более недели, говорится в новом исследовании. Чтобы выяснить, можно ли восстановиться после недосыпания, и если да, то сколько времени это займет, команда из Ягеллонского университета в Кракове в Польше набрала 13 добровольцев, которые на протяжении 10 ночей страдали от нарушенного сна плохого качества", - сообщает Daily Mail.

"В течение этих 10 дней и следующей недели качественного непрерывного сна добровольцы отвечали на вопросы, носили датчики на запястье и ежедневно проходили тесты ЭЭГ. После недели хорошего сна скорость реакции добровольцев вернулась к норме, но память и другие функции все еще проходили медленнее и хуже, чем до лишения сна", - говорится в статье.

"Джереми Охаб, ведущий автор, сказал, что в предыдущих исследованиях рассматривалось влияние недосыпания, но это первое исследование, которое показало, что требуется более недели крепкого сна, чтобы время реакции и восстановление памяти вернулись к нормальному уровню", - сообщает Daily Mail.

"Недосып - не новое явление, но, по мнению исследователей, он становится все более распространенным в современном мире. Недосыпание, особенно в течение продолжительных периодов времени, может привести к изменениям циркадного ритма, потере бдительности, снижению концентрации внимания и проблемам с памятью. По мнению польской группы, понимание того, восстанавливается ли человеческий мозг после хронической нехватки сна и каким образом, важно не только с научной точки зрения, но и с точки зрения общественного здравоохранения", - отмечается в статье.

"Помимо мониторов сна и тестов ЭЭГ, добровольцам в исследовании провели ряд тестов на реакцию и память, а также они ответили на вопросы.

"Первоначально было набрано 23 человека, но из-за того, что некоторые приняли решение выйти из исследования, а другие не придерживались плохого режима сна, осталось только 13 участников, данные которых были полезными. Среди них - 12 женщин и 1 мужчина, средний возраст - 21 год. Добровольцы в исследовании спали у себя дома в течение 21 дня эксперимента, и все были здоровы", - передает газета.

"Из 21 дня добровольцы провели первые четыре дня нормально, спали как обычно, за этим следовали 10 дней "хронического частичного сна", то есть 30% от того, что обычно требуется человеку. Затем у них была неделя крепкого сна. На протяжении всего эксперимента исследователи постоянно измеряли спонтанную двигательную активность и проводили измерения ЭЭГ. Они измеряли, как долго добровольцы отдыхали и выполняли различные задания, время реакции и точность, а также мозговые волны с помощью ЭЭГ", - говорится в публикации.

"Во время ограничения сна мы наблюдали одновременное ухудшение всех показателей", - пояснила команда, подтвердив, что при меньшей длительности и качестве сна добровольцы показывали худшие результаты. (...) "Недели восстановления после продолжительных периодов ограничения сна недостаточно для полного восстановления", - констатировали они.

"После семи дней восстановления участники так и не вернулись к показателям до недосыпания по большинству показателей функционирования. К исходному уровню вернулось только время их реакций", - добавили они.

"В будущем ученые надеются продолжить свои эксперименты с более широкой группой добровольцев, а также рассмотреть более длительные периоды восстановления. Это позволило бы им определить порядок, в котором различные функции мозга возвращаются к норме (...)", - подчеркивает газета.

(...) Результаты польского исследования восстановления сна были опубликованы в журнале PLOS One.