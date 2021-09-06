Хакеры, тролли, фейки: выборы в бундестаг попадают под перекрестный огонь путинской пропаганды

"За три недели до выборов в бундестаг в Германии разгорается информационная война, призванная повлиять на их исход, считают эксперты по безопасности. Шквальный огонь пропаганды, разжигаемый иностранными силами, наблюдается в основном в социальных сетях. Главный подозреваемый - Россия", - пишет немецкий журнал Focus.

"У лжи короткие ноги, говорили когда-то. Однако по интернету она идет семимильными шагами, особенно в соцсетях. Этим пользуются иностранные кукловоды, которые хотят повлиять на выборы в бундестаг 26 сентября. На протяжении нескольких месяцев органы безопасности Германии наблюдают увеличение числа попыток повлиять на выборы", - говорится в публикации.

"По данным Федеральной разведывательной службы (BND) и Федерального ведомства по охране конституции, Россия и Китай ведут пропагандистскую деятельность в таких масштабах, какие в последний раз наблюдались во времена холодной войны, - отмечает Focus. - В частности, немецкую версию российского телеканала RT Deutsch наблюдатели считают мощным рупором московского правительства, чьими материалами люди делятся в Twitter чаще, чем публикациями большинства местных немецких СМИ. Некоторые из видеороликов канала набирают по несколько сотен тысяч просмотров".

"Альянс за обеспечение демократии" (Alliance for Securing Democracy), сотрудничающий, в частности, с Германским фондом Маршалла*, уже несколько месяцев наблюдает за тем, как Россия и Китай, а также Турция и Иран нагнетают обстановку в преддверии выборов в Германии. Кристине Берзина, участвующая в проекте, отмечает: "Российские СМИ, поддерживаемые государством, очень влиятельны и проникают во внутреннюю политику Германии, в основном с помощью эмоциональных нарративов о чреватых конфликтами вопросах, но иногда напрямую затрагивают кандидатов на выборах, при этом главный кандидат от партии "зеленых" Анналена Бербок привлекает их наибольшее внимание".

"Берзина осмотрительно говорит о "нарративах", а не о "публикациях". Ведь материалы RT Deutsch часто не соответствуют требованиям сбалансированной и беспристрастной журналистики. Скорее они призваны посеять неуверенность среди немецких избирателей путем сокрытия существенных фактов", - говорится в статье.

"Анализ "Альянса за обеспечение демократии" за июль показывает, в частности, что поддерживаемые российским правительством источники уделяют большое внимание сообщениям, наводящим на мысль о том, что в Германии может быть введена обязательная вакцинация против коронавируса. В прошлом внимание привлекали фейковые новости российского происхождения о якобы имевшей место коррупции среди работников избирательных комиссий и мародерстве, осуществляемом мигрантами в районах наводнений", - передает издание.

"Помимо полуправдивой информации, существуют и полностью фейковые материалы, например, выдуманные цитаты немецких политиков, появляющиеся в сети, а также осуществляются прямые хакерские атаки. Томас Хальденванг, президент Федерального ведомства по защите конституции, сообщил телеканалу ZDF, что с февраля некоторые кибер-субъекты предпринимают активные попытки атаковать адреса электронной почты, в частности, членов бундестага".

"До определенной степени с дезинформацией в сети приходится уживаться", - сказал Гюнтер Крингс (ХДС), статс-секретарь федерального министерства внутренних дел, на панельной дискуссии "Альянса за обеспечение демократии". В конце концов, федеральное министерство внутренних дел не является "министерством правды". Однако прямую атаку на выборы в бундестаг, например, на подсчет голосов, Крингс считает маловероятной. Избирательная система Германии не отличается высокой степенью цифровизации и поэтому не очень восприимчива к внешнему вмешательству. Тем не менее, федеральное управление по проведению выборов прорабатывает различные сценарии угроз", - передает Focus.

*организация, признанная Генпрокуратурой "нежелательной" на территории РФ