Незадолго до окончания строительства "Северного потока-2" Россия усиливает давление - Европа ведет споры вокруг разрешения на его запуск

"Строительство газопровода находится на завершающей стадии. "Газпром" хочет ввести его в эксплуатацию уже в этом году - но противники проекта не сдаются", - пишет деловое немецкое издание Handelsblatt.

"В течение многих лет бушевала геополитическая борьба вокруг завершения строительства газопровода. Сейчас эта борьба подходит к концу - и начинается новая: борьба за ввод газопровода в эксплуатацию и юридическую сертификацию", - отмечает журналист Мориц Кох.

"Противники трубопровода надеются, что новое правительство Германии, иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe и жесткие нормативные требования Брюсселя все-таки сорвут проект. Их воодушевляет решение суда о том, что "Северный поток-2" должен подчиняться ужесточенным требованиям газовой директивы ЕС, принятой два года назад".

"Однако российская энергетическая компания "Газпром", собственник газопровода и операционной компании Nord Stream 2 AG, уверена в победе: "Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток - 2" на европейский рынок", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер".

"Одной из причин российской уверенности может быть подготовка, которую Москва провела для того, чтобы решить спор вокруг газопровода в свою пользу. Уже несколько недель эксперты предупреждают, что "Газпром" сокращает поставки газа в Европу. Так, на сентябрь российская государственная компания забронировала только 4% доступных ей дополнительных мощностей трубопровода для экспорта через Украину", - указывает Handelsblatt.

"Цены на газ в Европе уже значительно выросли. В качестве причин называются трудности с поставками и производственные проблемы, но, вероятно, за этим стоит и стратегический расчет, о чем можно судить по заявлениям российских менеджеров", - полагает издание.

"Нет никаких сомнений в том, что "Газпром" использует "Северный поток-2" в качестве рычага давления", - заключает Алан Райли, эксперт по энергетике в аналитическом центре Atlantic Council*. Для него ясно: Москва хочет нагнетать страх по поводу дефицита поставок, чтобы заставить европейцев отказаться от дальнейшего препятствования проекту. "Напряженная ситуация на рынке" может "сыграть в пользу быстрой технической сертификации и скорейшего (предварительного) запуска "Северного потока - 2", пишет берлинский фонд "Наука и политика".

"Не секрет, что "Газпром" хочет обойти регулирующие правила ЕС. Россияне рассматривают газовую директиву как "Lex Nord Stream 2", незаконное специальное законодательство, которое имеет "дискриминирующий эффект".

"Однако попытки Nord Stream 2 AG выйти из-под действия газовой директивы пока не увенчались успехом. В конце августа Высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу проектной компании против Федерального сетевого агентства, которое отвечает за реализацию газовой директивы в Германии", - напоминает издание.

"Газпром рассматривает возможность подачи апелляции, а также инициировал арбитражное разбирательство против ЕС на основе спорной "Энергетической хартии" - исход этого процесса пока открыт. "Консорциум всеми способами пытается помешать применению европейского законодательства", - критикует политик из партии "зеленых" Райнхард Бютикофер".

"Однако требования газовой директивы распространяются только на тот участок трубопровода, который проходит через территориальные воды Германии. Судя по тому, как Федеральное сетевое агентство интерпретирует требования ЕС, "Газпром" должен быть в состоянии их выполнить, даже если это будет стоить ему времени и денег, - отмечает Handelsblatt. - Другой вопрос, будет ли удовлетворен этим Брюссель, который гораздо более критично относится к "Северному потоку-2", чем немецкие власти. Вполне возможно, что только постановление Европейского суда через несколько лет устранит неясности".

"До тех пор можно предполагать, что требование о разграничении производителя газа и оператора газопровода не обязательно будет означать, что "Газпрому" придется продать трубопровод; достаточно будет внутренней реструктуризации внутри компании. С другой стороны, требование о доступе к газопроводу поставщиков из третьих стран можно обеспечить с помощью "виртуальной подачи". Если на определенном участке газопровода часть газа будет передаваться от российской компании европейской, то это требование можно будет выполнить", - говорится в статье.

"Представитель Федерального сетевого агентства поясняет: "Федеральное сетевое агентство не принимает решения о начале эксплуатации, а рассматривает нормативные вопросы, например, соблюдение правил разделения производителя газа и оператора газопровода".

"Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают компетентные органы Мекленбурга-Передней Померании. "Если требования о разделении производителя и оператора не будут выполнены на момент ввода газопровода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может расценить это как административное правонарушение". Другими словами, "Газпром" может ввести трубопровод в эксплуатацию еще до завершения процесса сертификации и в лучшем случае рискует получить штраф".

"Несмотря на такие мрачные для противников газопровода перспективы, протест против проекта не ослабевает - в Восточной Европе, в Европарламенте и в некоторых частях Еврокомиссии. В Германии в первую очередь "зеленые" выступают против "Северного потока - 2". Чем успешнее будет участие "зеленых" в выборах в бундестаг, тем сложнее будет "Газпрому", - указывает Handelsblatt.

"Но в политическом смысле газопровод просто так не перекрыть. "Газпром" и европейские энергетические компании, участвующие в финансировании проекта, могут потребовать возмещения убытков".

"Так какие же варианты остаются у противников газопровода? "Следующее федеральное правительство может отказаться от политической поддержки проекта", - говорит политик из партии "зеленых" Бютикофер. Это может показаться недостаточным по сравнению с неоднократными призывами остановить строительство в последние месяцы, но может иметь далеко идущие последствия".

"Если правительство Германии откажется от поддержки "Северного потока - 2", Еврокомиссии больше не придется опасаться конфликта с Германией, и она с большей вероятностью будет применять правила газовой директивы со всей строгостью".

"Возможно также, что правительство США, которое в июле приостановило санкции с оглядкой на правительство Германии, прибегнет к новым экономическим санкциям. И, наконец, переоценка ситуации в Берлине может повлиять на рассмотрение иска организации Deutsche Umwelthilfe, которая добивается в суде "отзыва разрешения на строительство и эксплуатацию "Северного потока - 2", - отмечает Handelsblatt.

*организация, признанная Генпрокуратурой "нежелательной" на территории РФ