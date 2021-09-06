"МКБ Инвестиции" отменяет комиссию за обслуживание для новых клиентов

"МКБ Инвестиции" - брокерская платформа Московского кредитного банка (МКБ) - запускает акцию для новых клиентов. До конца этого года для новых пользователей отменена комиссия за обслуживание счета и комиссия за сделки по ценным бумагам и валюте на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Участником акции может стать клиент, у которого на момент ее проведения нет действующего брокерского договора в "МКБ Инвестиции". Для этого ему необходимо установить приложение "МКБ Инвест" со страницы акции. Далее пройти процедуру регистрации и оформить договор прямо в приложении, что займет несколько минут.

"Мы всегда стремимся строить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с нашими клиентами, понять их финансовые цели и предложить максимально подходящие условия под конкретные задачи. Данная акция поможет клиенту познакомиться с нашей платформой, за время ее проведения реализовать часть своих целей, а также сэкономить средства и вложить их не в комиссию брокеру, а в покупку ценных бумаг. Такая тактика подойдет как профессиональному, так и начинающему розничному инвестору", - отметил руководитель "МКБ Инвестиции" Максим Малетин.

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте: mkb.ru/zero.